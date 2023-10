Osteoporosi: il punto della situazione in un convegno a Firenze

Firenze, 24 ottobre 2023 - “Update on Osteoporosis: l'alleanza tra lo specialista ed il medico di medicina generale”, questo il titolo del convegno sul tema dell'Osteoporosi, organizzato dai responsabili scientifici Alessandro Del Re, medico di medicina generale, e Laura Masi del Centro Malattie del Metabolismo Osseo, sabato 18 novembre a partire dalle 11.50 nell'Aula Magna del NIC di Careggi (Padiglione 3). “L'osteoporosi è una malattia che rende le ossa deboli e fragili -spiegano gli organizzatori -. Ciò aumenta notevolmente il rischio di frattura di un osso anche dopo una caduta o un urto minore. Si stima che in Italia l'osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone, di cui l'80% sono donne in post menopausa. Le fratture da fragilità per osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari sia sociali. La diagnosi di osteoporosi non è soltanto doverosa nelle donne in età climaterica e menopausale, ma ce ne deve indurre il sospetto anche il riscontro di abitudini di vita e note anamnestiche riguardanti patologie pregresse, l'utilizzo di specifiche e prolungate terapie farmacologiche o situazioni di malassorbimento che hanno attraversato la vita del nostro paziente. Diventa importante per il MMG avere una corretta preparazione per la scelta del giusto percorso diagnostico che oggi si compone non soltanto di esami ematochimici, ma anche di accertamenti radiologici quali la Mineralometria ossea o la Morfometria radiologica. A questa esigenza – concludono Del Re e Masi - si aggiunge l'importanza di trasmettere al paziente un corretto approccio preventivo attraverso il suggerimento di corretti stili di vita, l'eliminazione di abitudini errate e non ultimo un supporto integrativo laddove ne risulti carente. Partendo da queste evidenze nasce l'idea di questo progetto dedicato ai Medici di Medicina Generale che si confronteranno con Specialisti Endocrinologi con lo scopo di approfondire i temi della diagnosi e della cura delle patologie che minano la salute delle nostre ossa.” Gli interventi previsti al convegno saranno quelli di Alessandro Del Re, sul tema “Osteoporosi dal punto di vista del medico di medicina generale”; Federica Cioppi “Aspetti di fisiopatologia dell'osteoporosi nella donna e nell'uomo”; Gemma Marcucci “Osteoporosi secondarie – esami biochimici in aiuto”; Luisella Cianferotti “L'importanza della diagnosi strumentale”; Letizia Vannucci “Stile di vita, Clacio e Vitamina D”; “La terapia farmacologica: farmaci antiassorbitivi e anabolici”. Nel pomeriggio, a partire dalle 15,30 si svolgerà la tavola rotonda “Careggi e il territorio: percorsi diagnostico terapeutici (PDTA) attivi per i pazienti con osteoporosi grave, con fratture di femore e/o fratture vertebrali. Caterina Ceccuti