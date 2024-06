Ospedale San Donato, risolti i problemi al sistema di condizionamento

Arezzo, 22 giugno 2024 – L’Azienda Usl Toscana sud est ha prontamente risolto nella serata di ieri, venerdì 21 giugno, i problemi agli impianti di condizionamento dell’Ospedale San Donato, legati anche ad alcune manovre sull’assetto della rete elettrica effettuate da E-Distribuzione nella mattinata del 20/06/2024 nella fascia oraria 9:30 – 10:15.

L’Azienda ringrazia la ditta di manutenzione che gestisce gli impianti di condizionamento estivo per l’Ospedale San Donato, per aver prontamente segnalato la problematica, che sull’impianto di condizionamento stesso ha avuto ripercussioni anche nella giornata di venerdì, e per averla correttamente gestita insieme alla Direzione del presidio ospedaliero e alla Unità operativa complessa Manutenzioni.