Orientamento scolastico, l’evento promosso da Prospettiva Casentino

Arezzo, 21 novembre 2023 – Il prossimo 1° Dicembre 2023 alle ore 17.00, torna in presenza presso il bellissimo Auditorium Berretta Rossa di Soci l’evento sull’orientamento scolastico,

promosso da Prospettiva Casentino in collaborazione con la Rete degli istituti scolastici della vallata.

X-Factory. Trova il tuo talento è il nuovo titolo di un percorso fatto da alcuni anni che dopo la pandemia ha deciso di rinnovarsi completamente nel format.

L’occasione è arrivata grazie coinvolgimento di Confindustria e in particolare del Dottor Alfonso Balsamo che sarà sul palco del Berretta Rossa per proporre al Casentino, in particolari ai ragazzi e alle ragazze che dovranno scegliere la scuola superiore e ai loro genitori, qualcosa di assolutamente pratico e operativo secondo un percorso ormai testato e portato in tante scuole italiane.

Alfonso Balsamo, classe 1986, è funzionario dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria dove si occupa di politiche educative. PhD in “Formazione della persona e mercato del lavoro” presso l’Università di Bergamo, ha vinto il Premio Biagi nel 2017. Nello stesso anno è stato pubblicato “Reti scuola-impresa: un modello di integrazione tra scuola e lavoro per Industria 4.0” in cui si teorizza un innovativo sistema integrato di strumenti per l’occupabilità dei giovani. In Confindustria, tra le attività education di cui si occupa, è responsabile della trasmissione radiofonica “Il Post in Fabbrica” che va in onda ogni mercoledì su RTL 102.5 con l’obiettivo di riavvicinare gli italiani al manifatturiero. È membro del Governing Board del Cedefop e del Nucleo di Valutazione della LIUC.

La serata sarà aperta dai saluti del Presidente di Prospettiva Casentino Giovanni Basagni e sarà conclusa dagli interventi delle scuole superiori del Casentino che presenteranno le scuole e i nuovi indirizzi.

Il Presidente commenta: “Il dottor Balsamo torna in Casentino per la nostra giornata di orientamento e ci offre la possibilità di poter dare ai giovani della vallata qualcosa di veramente utile per affrontare con maggiore serenità e sicurezza il delicato momento della scelta della formazione superiore. Insieme agli studenti di terza media che dovranno fare questa esperienza, sono ovviamente invitati anche i genitori. Ringrazio tutti i dirigenti e la rete delle Scuole del Casentino per la loro collaborazione e l’entusiasmo con il quale, da anni, seguono questo evento da noi proposto”.