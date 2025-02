Ordinanza per il 4° Rally Terra Valle del Tevere a Civitella

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Sabato 15 febbraio, in occasione dello svolgimento a Civitella in Val di Chiana della manifestazione motoristica 4° Rally Terra Valle del Tevere, scatta l’ordinanza che prevede, dalle ore 12 alle ore 18, l’istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, pedoni ed animali e del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti strade: via del Caggio, nel tratto ricompreso tra l’innesto con via Colombaia ed il civico n. 7; via del Caggio, nel tratto ricompreso tra il civico n. 7 e l’intersezione con via dei Poggi Lunghi; via dei Poggi Lunghi, nell’intero suo percorso ricompreso tra l’intersezione con via del Caggio e via dei Lecci; via dei Lecci, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via del Caggio e l’intersezione con via del Castellare e via di Capocontro; via di Capocontro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Lecci e via del Castellare e l’intersezione con via della Cornia e via Maestà Tonda; via della Maestà Tonda, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via della Cornia e via Maestà Tonda e l’intersezione con via Senese; via Nuova, dall’intersezione con via Senese e piazza Becattini; piazza Becattini, via Martiri di Civitella e piazza Don Alcide Lazzeri; via San Francesco per tutto il suo percorso. Dalle ore 9 alle ore 18 nella metà del parcheggio pubblico di via Vecchia Senese, come da specifica limitazione. Sarà predisposta la necessaria segnaletica.

La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Etruria sotto l’egida di Aci Sport, avrà base logistica tra Civitella, Sansepolcro e Anghiari; il tracciato sarà strutturato su circa 300 km di percorso, con settori di regolarità affiancati dalla percorrenza di 8 prove speciali (per 60 km circa di tratti cronometrati) nella Val di Chiana e nella Valtiberina Toscana.

Il Rally, che torna dopo un anno di stop forzato, sarà valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico e porterà di nuovo sugli sterrati toscani anche le vetture moderne, coinvolgendo equipaggi e team provenienti da tutta Italia e dall’Estero.