Operazione satellite. L’altra guerra

Il libro-inchiesta "Operazione satellite" a cura del giornalista Frediano Finucci, capo della Redazione Economia ed Esteri di La7, risultato vincitore del Premio Cerruglio, verrà presentato domani alle 10 all’Università di Firenze (Campus Scienze Sociali - Aula 5 Edificio D4 - via delle Pandette, 32). Introdurrà il dialogo il Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Carlo Sorrentino. A dialogare con l’autore saranno il generale Giovanni Adamo (Istituto di Scienze Militari Aeronautiche) e il generale Leonardo Tricarico (già Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare). Modera l’incontro Luciano Bozzo, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei all’Università di Firenze.

Non solo soldati, navi e droni. Il conflitto in Ucraina è stato combattuto, sin dall’occupazione russa della Crimea, anche nello Spazio con reciproci attacchi ai satelliti civili e militari da parte di Mosca e Washington. In "Operazione Satellite" Frediano Finucci per la prima volta ricostruisce, con documenti inediti e fonti esclusive, le incredibili e pressoché sconosciute schermaglie tra superpotenze (Stati Uniti, Russia e Cina) a centinaia di chilometri di distanza dalla terra. Un’inchiesta rigorosa, un raro affresco divulgativo che svela e spiega le ultimissime tecnologie satellitari, un tempo riservate solo a militari e governi, oggi disponibili anche a utenti non specialisti, con risvolti economici, sociali e geopolitici finora impensabili.