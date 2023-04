Offerta formativa 2023-2024. I corsi di studio universitari e le novità nei Servizi agli studenti

Arezzo, 19 aprile 2023 – Salgono a 75 i corsi di studio proposti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024: 33 corsi di laurea triennale, 37 corsi di laurea magistrale e 5 corsi di laurea a ciclo unico, erogati nelle sedi di Siena ed Arezzo, oltre che a Grosseto e San Giovanni Valdarno. L’offerta formativa si arricchisce infatti del nuovo corso di laurea magistrale in “Lingue per l’Impresa e lo sviluppo”, che si terrà nella sede universitaria di Arezzo.

I percorsi di studio, corsi e curricula, in lingua inglese saranno 18, ed è anche grazie a questi se la presenza in Ateneo di studenti stranieri si attesta al 9%, cifra più alta della media nazionale. Sono invece 9 i percorsi di studio che permettono di ottenere un double degree (doppio titolo), ossia corsi riconosciuti dai rispettivi ordinamenti universitari, con prestigiosi Atenei internazionali; ai quali si va ad aggiungere l’offerta di corsi post-laurea: dottorati, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

Fra i cambi di denominazione dei corsi di studio: il corso “Scienze statistiche per le indagini campionarie” cambia denominazione in “Metodi statistici e Data Analitycs”.

Sempre sul fronte della didattica, il 2023 vedrà anche l’attivazione della Scuola di Medicina e delle Scienze della Salute, per un migliore coordinamento delle attività didattiche dell’area medica e biomedica.

A testimonianza dell’eccellenza dell’Ateneo quest’anno due dipartimenti, Scienze Storiche e dei beni culturali e Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (per la seconda volta) sono stati riconosciuti dal MIUR fra i dipartimenti di eccellenza; otterranno per questo fondi aggiuntivi per le loro attività di didattica e ricerca.

L’Università di Siena offre inoltre la possibilità di arricchire il percorso con un periodo di studio e formazione all’estero, nell’ambito dei programmi europei di mobilità e di altri programmi internazionali. Accordi di collaborazione sono in corso con circa 450 università in diversi paesi europei e circa 200 università extra europee per offrire agli studenti una vastissima scelta. Inoltre, ogni anno, studenti dell’Ateneo vengono selezionati per frequentare summer school di università straniere che si tengono a Siena.

“Presentiamo oggi la nostra offerta formativa, che si arricchisce di un ampio portafoglio di servizi per le nostre studentesse e i nostri studenti. - Dichiara il Rettore Roberto Di Pietra -.

Dobbiamo offrire loro non solo un’esperienza formativa di eccellenza, ma anche un’ampia offerta di servizi a supporto del percorso formativo. Questo allo scopo di rendere più ricca la loro esperienza di vita e di studio nella nostra Università”.

Servizi a Studentesse e Studenti.

L’Ateneo sta attivando numerose novità riguardanti i Servizi agli Studenti.

Fra questi la recente stipula della convenzione per estendere l’assistenza sanitaria agli studenti che non hanno residenza in Toscana. È stato infatti approvato dagli organi di Ateneo l’accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Siena, per l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli studenti italiani fuori sede che non cambiano il loro domicilio sanitario e a studenti stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Sul fronte abitativo, oltre alla “Bacheca alloggi”, mantenuta dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Ateneo e che raccoglie le offerte del territorio, è in via di approvazione dagli organi di Ateneo il protocollo d’intesa tra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, le Università di Siena, Firenze e Pisa e l’Università per Stranieri di Siena per l’erogazione di un servizio di ricerca alloggio destinato agli studenti universitari fuori sede degli atenei toscani mediante la piattaforma CercoAlloggio. Tale piattaforma rappresenta uno strumento finalizzato ad aiutare gli studenti a trovare una sistemazione in affitto nel mercato privato anche a distanza.

Il prossimo anno academico gli studenti saranno accolti in Ateneo da una specifica giornata a loro dedicata. Il “Matricole Day” si terrà il 4 ottobre 2023; per l’occasione l’Ateneo darà il benvenuto, presso il palazzo del Rettorato, a tutte le matricole. Nello stesso pomeriggio in ciascun plesso didattico si terranno i “Welcome Days”, a cura dei dipartimenti, con una serie di eventi dedicati all'incontro delle matricole e gli studenti Tutor, i referenti delle biblioteche e della didattica dei dipartimenti, con lo scopo di fornire ai nuovi immatricolati punti di riferimento a cui rivolgersi per poter risolvere problematiche sia di ordine pratico-burocratico, che di carattere didattico, durante tutto il percorso di studi.

Nel corso dell’anno saranno rafforzate le attività di public engagement, in collaborazione con associazioni culturali e importanti istituzioni, all’insegna del claim “Essere umani”.

L’Università di Siena metterà in connessione le attività socio-culturali del territorio e gli studenti. Sono in corso di definizione una serie di progetti per consentire agli studenti di partecipare alla vita della comunità territoriale mediante percorsi artistici e culturali finalizzati a promuovere la crescita personale, stabilire nuove relazioni, acquisire competenze trasversali, e molto altro. I progetti rientrano nell'ambito del Community Hub, che verrà sviluppato in collaborazione con Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L'intera comunità accademica senese verrà coinvolta nelle fasi di avviamento, sviluppo e restituzione dei progetti. A fronte della partecipazione potranno essere rilasciati agli studenti degli open badge, la certificazione digitale dell’attività svolta.

L’Università di Siena accompagna le studentesse e gli studenti durante tutta la vita accademica con servizi di aiuto e consulenza personalizzata.

Fra questi il "Servizio di Ascolto" e quello di "Consulenza psicologica", utili per affrontare un momento di difficoltà, un blocco nella vita universitaria, problemi relazionali, e per la gestione di ansia e stress nello studio; o il servizio di ascolto e inclusione per la carriera alias, per promuovere la valorizzazione delle persone in un ambiente accademico diversificato che permetta a ognuno di essere se stesso, e che prevede l'emissione del doppio libretto per le persone che fanno un percorso di autoaffermazione di genere. Come pure sono attivi servizi a supporto di studenti portatori di disabilità, seguiti da una specifica struttura di Ateneo.

Attività che si aggiungono ai servizi di coaching per il lavoro, percorso di orientamento alla scelta e alla carriera su misura per persone con difficoltà specifiche dell’apprendimento (DSA) e all’attività dell’Associazione Alumni che offre percorsi di mentoring per il supporto alle scelte professionali.

Inoltre il Placement Office & Career Service offre servizi specifici di supporto alle carriere di studio e lavorative: percorsi di orientamento al lavoro personalizzati sulle esigenze dello studente e realizzati in attività laboratoriali, consulenza individuale o di gruppo. La struttura offre altresì opportunità di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell’Ateneo. Svolge inoltre specifiche iniziative di recruiting, fra cui gli eventi "Aziende on campus", che rappresentano significativi incontri con i responsabili delle risorse umane delle aziende, finalizzati a orientamento o recruiting diretto. Organizza inoltre, nel mese di ottobre, la "Career Week di Ateneo”, a maggio la "Recruiting week di ingegneria e matematica" e vari Job Days di settore. Attiva inoltre iniziative di apprendistato di alta formazione e ricerca, un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione degli studenti.

L’assistenza per la protezione dei diritti a studentesse e studenti viene assicurata in Ateneo dall’attività del “Difensore civico”, che garantisce l’imparzialità e la trasparenza delle attività connesse con la didattica, protegge diritti e interessi della popolazione studentesca; e dalla “Consigliera di Fiducia”, figura super partes, chiamata all'ascolto e al dialogo a sostegno della comunità accademica in materia di discriminazione, molestie sessuali e morali.

Per gli incentivi allo studio, ogni anno l’Università di Siena bandisce avvisi per l’attribuzione di borse, premi di studio e di laurea per: incentivare l’iscrizione a specifici corsi di laurea di interesse nazionale o di particolare attualità; sostenere il percorso degli studenti meritevoli e/o in condizioni economiche svantaggiate; premiare gli studenti e i laureati con percorsi di studio d’eccellenza.

Sono inoltre previste attività di collaborazione part time o tirocini retribuiti: le studentesse e gli studenti possono collaborare part-time nei servizi rivolti alla comunità studentesca svolgendo attività nelle biblioteche, presìdi, sale studio, uffici amministrativi, al centro linguistico d’Ateneo, presso il servizio disabili e DSA o altre strutture.

Come pure è attivo Il fondo di solidarietà destinato, ogni anno, a interventi di sostegno a favore di studentesse e studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, che impediscono di proseguire regolarmente gli studi.

L'Ateneo mette a disposizione un fondo finalizzato a supportare la realizzazione di attività culturali, sociali e sportive organizzate dalle associazioni studentesche o da gruppi di studenti.

Importante l'attività di tutorato attraverso il rapporto personalizzato e adattato alle esigenze dei singoli, grazie all'attività degli oltre 150 studenti tutor nominati per progetti di Ateneo e di dipartimento, con una relazione peer to peer, sia attraverso colloqui di orientamento individuali sia con gli operatori dell'Ufficio Orientamento che con docenti e studenti tutor.

Oltre a tutte le opportunità offerte dalle strutture e dalle associazioni sportive della città, l’Ateneo, in collaborazione con le istituzioni del territorio ed in particolare con il CUS Siena, con la UISP Siena, nonché con CONI e Sport e Salute, promuove una serie di attività per incentivare l’attività sportiva e l’aggregazione dei propri studenti e favorire uno stile di vita sano e sostenibile.

Inoltre l'Ufficio Accoglienza Disabili e Servizi DSA, d'intesa con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) provinciale e regionale e il CONI, ospita lo Sportello INFORMHABILE per fornire informazioni sullo sport per le persone con disabilità e indirizzare verso percorsi di avviamento allo sport.

L’Università di Siena, insieme alla Regione Toscana e alle altre università toscane, rilascia ai propri studenti una carta unica regionale che permette di accedere: a tutte le mense del Dsu della Toscana, alle biblioteche universitarie, ma anche ad agevolazioni e servizi legati a tempo libero, sport e cultura come musei e teatri.

Altre agevolazioni sono previste riguardo alla mobilità: sono attive convenzioni per il servizio pubblico, anche in un’ottica di sostenibilità, con ITABUS Spa, Autolinee Toscane e Trenitalia.

Il rapporto con gli utenti viene inoltre assicurato dall'URP, l'Ufficio per le Relazioni con il pubblico – International Place, per informazione e assistenza al primo contatto, promozione dell’offerta formativa, della normativa vigente in materia di tasse, contributi ed esenzioni, modalità di iscrizione e altre procedure on-line nonché assistenza alla carriera e accesso ai servizi sanitari primari e raccordo informativo sui servizi abitativi gestiti direttamente dall’ARDSU, oltre a diritti di accesso.