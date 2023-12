Arezzo, 1 dicembre 2023 – Nuovo store Estra ad Arezzo. E’ stato inaugurato questa mattina al numero 34 di piazza Giotto. Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente di Estra, Francesco Macrì e quelli Estra Energie, Franco Scortecci e di Estra Clima, Giovanni Grazzini

Nello store che si aggiunge a quello in via Garibaldi, è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.), oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.

Sarà aperto lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il giovedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. Il sabato rimarrà chiuso.

“La prossimità rimane una caratteristica tra le più importanti per i servizi offerti al cittadino e il nuovo store di Estra, in una zona particolarmente popolosa della città, risponde a questa esigenza – sottolinea il sindaco Alessandro Ghinelli. Ma non solo, oltre all’offerta commerciale e di assistenza, il nuovo punto svolgerà anche un ruolo altrettanto importante di presidio e sicurezza, in particolare per dare le giuste risposte e fronteggiare il fenomeno delle truffe che nel settore della distribuzione di servizi continua purtroppo ad essere frequente”.

“E’ un ulteriore servizio che mettiamo a disposizione dei clienti di Arezzo, sia quelli in essere che quelli che vorranno diventarlo – commenta il Presidente di Estra, Francesco Macrì. La nostra è una realtò imprenditoriale di livello nazionale ma che non dimentica le sue radici. Anche per questo e non solo per la qualità dei suoi servizi, viene vissuta dalle istituzioni e dai cittadini come un soggetto della comunità locale, vicino ai problemi e ai bisogni delle famiglie e delle imprese”.

“Estra energie – aggiunge il Presidente Franco Scortecci - è la maggiore azienda del gruppo ed è quella commerciale che si occupa di vendita di gas ed energia elettrica. Dispone di oltre 70 uffici al pubblico e conta 700.000 clienti. Le informazioni e molte pratiche sono possibili on line ormai da tempo ma pensiamo che un contatto diretto possa non solo aiutare fasce di popolazione che preferiscono questa modalità di rapporto ma anche contribuire a rendere più vicino ai cittadini il marchio Estra che continua ad investire nel territorio, al quale ridistribuisce risorse. Quest'anno più di 4 milioni di euro in provincia di cui 2 ad Arezzo, sostenendo iniziative in varie attività, tra le quali quelle sociali e sportive e con importanti ricadute occupazionali”.