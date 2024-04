Arezzo, 4 aprile 2024 – Nuovo incontro con Regione Toscana, Trenitalia, Rfi per i i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e il comitato pendolari fissato per il 16 aprile.

Il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi: “Ancora due settimane di attesa. Ci auguriamo che le soluzioni individuate siano percorribili e di immediata attuazione”

E’ stato fissato un nuovo incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario – Trenitalia e Rfi - sulle criticità della linea Firenze-Arezzo. Il confronto è in programma martedì 16 aprile alle ore 16 a Firenze e parteciperanno, come già avvenuto il 13 marzo scorso, anche i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e il comitato pendolari Valdarno. Al tavolo istituzionale “saranno presentate le opzioni tecnicamente percorribili” per il superamento dei disagi che, soprattutto negli ultimi mesi, hanno messo a dura prova la pazienza dei pendolari che usufruiscono del servizio.

“L'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – le parole del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – ha convocato i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e il comitato pendolari per il 16 di aprile. Ancora due settimane di attesa per sapere le soluzioni individuate relativamente alle criticità del trasporto ferroviario nel nodo che collega il Valdarno con Firenze e Arezzo. Auspichiamo davvero che siano delle soluzioni definitive che possano migliorare le condizioni di vita quotidiane di chi utilizza il treno per motivi di lavoro per motivi di studio o anche per motivi legati alle cure e alla salute. Sono davvero troppi mesi che i ritardi, le soppressioni dei treni e le mancanze di comunicazione stanno rendendo difficile la vita dei pendolari del Valdarno. Quindi è necessario che tra due settimane le risoluzioni siano percorribili ma soprattutto di attuazione immediata. Il Valdarno ha bisogno di risposte. Come comune di San Giovanni Valdarno saremo presenti all'incontro del 16 aprile per difendere e tutelare i diritti dei pendolari”.