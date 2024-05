LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori – Associazione di Arezzo” presenta il progetto “LILT Arezzo per i fragili” in Curia Vescovile

Arezzo, 16 maggio 2024 – “LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori – Associazione di Arezzo” presenterà alla città il progetto “LILT Arezzo per i fragili” in Curia Vescovile, venerdì 7 giugno alle ore 10:45 presso la Sala Grande di Giustizia del Palazzo Vescovile, alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro, Mons. Andrea Migliavacca.

Anche i più fragili hanno diritto ad avere assistenza e cura oltre che usufruire delle campagne di prevenzione sanitaria promosse a livello nazionale. «In collaborazione con la Caritas Diocesana abbiamo deciso così di “renderci utili” – afferma la Vice Presidente LILT Arezzo Avv. Sabina Rossi – portando sostegno e cercando di soddisfare al meglio le esigenze di chi si rivolge alla Caritas Diocesana stessa».

«Oggi – prosegue la Vice Presidente LILT Arezzo, Avv. Sabina Rossi – diamo la prima risposta concreta per i bisogni dei più fragili: grazie alla sensibile generosità del Dott. Alessandro Menchi, medico dentista, potremo fornire una risposta immediata alle problematiche odontoiatriche dei pazienti meno fortunati. Non si tratterà di un episodio isolato, ma di interventi che verranno effettuati a seconda delle esigenze delle persone che abbisognano di tali cure, iniziando anche una campagna di prevenzione del tumore del cavo orale. Così come avverrà anche per altre patologie per le quali si sono già resi disponibili professionisti medici che si distinguono per mostrare sensibilità verso la tematica dell’adoperarsi nei confronti delle persone più deboli».

«Vogliamo essere – conclude la Vice Presidente LILT Arezzo – una piccola goccia di speranza e di esempio in un mare di “non attenzione” che purtroppo interessa molti dei nostri fratelli fragili.»