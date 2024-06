Nuovi mezzi pubblici per Autolinee Toscane

Arezzo, 18 giugno 2024 – Entrano in servizio sette nuovi bus extraurbani sul territorio della provincia fiorentina ed aretina. Si tratta di mezzi da 9 metri, già pronti ed allestiti, che saranno messi su strada nelle prossime ore, che faranno in parte servizio sulla zona di Pontassieve e le sue frazioni e la zona di Sansepolcro.

I nuovi mezzi, finanziati con fondi regionali derivanti dal finanziamento DM81, e che vanno ad integrare la complessa operazione di rinnovamento che sta portando avanti Autolinee Toscane, sono stati presentati questa mattina, nell'Hub di Montelungo a Firenze, dove ogni giorno transitano centinaia di corse che collegano il capoluogo all'hinterland. Presenti il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, l'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, il Sindaco di Pontassieve, Carlo Boni e il consigliere comunale di Sansepolcro Giuliano del Pia.

Si tratta di Otokar Vectio UH da 9,2 metri, dotati di un motore a benzina Euro VI di ultima generazione. Possono trasportare fino a 42 passeggeri (7 in piedi e 35 seduti) e, viste le sue dimensioni non particolarmente ingombranti, si presenta adeguato e adatto per molte tratte extraurbane, dove le strade non sono molto ampie. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale, ha un accesso molto facilitato per le persone in carrozzella.

Inoltre, sono tutti dotati del sistema AVM, che consente di essere collegato al GPS e dare informazioni sul tempo reale. A questo si aggiunge la cabina chiusa per il conducente, la presenza del sistema di videosorveglianza con telecamere, il conta-passeggeri, ed obliteratrice e validatrice, compresa quella Tip Tap, che consente di pagare il biglietto a bordo, con la carta di credito, senza sovrapprezzo.

Da novembre 2021, avvio della gestione di Autolinee Toscane, sono stati oltre 400 i bus acquistati e messi in servizio. Da qui a fine anno ne arriveranno altri 300 in tutta la Toscana per un totale di quasi 700 nel giro di 3 anni, così da sostituire i mezzi più vecchi, inquinanti e meno performanti.

I nuovi mezzi, come tutti quelli extraurbani della Toscana, sono di colore blu ed espongono il logo "at". Arrivati nella sede aziendale di Viale dei Cadorna, a Firenze, prenderanno servizio nei prossimi giorni.

Quattro mezzi sono pronti per spostarsi e andare in servizio sul territorio di Sansepolcro. "Siamo estremamente orgogliosi di accogliere quattro nuovi mezzi dotati di tecnologie all'avanguardia e progettati per garantire massima sicurezza e comfort ai nostri cittadini, inclusi con quelli con disabilità, per un tpl più sostenibile e meno inquinante – commenta il Sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti - Un importante passo avanti nel migliorare la mobilità anche nelle nostre aree extraurbane, dove spesso le strade sono più strette e meno agevoli. Ringrazio Regione ed Autolinee Toscane per il processo di rinnovo dei mezzi, per un trasporto pubblico sempre più sicuro, affidabile ed eco-friendly". All'incontro di presentazione era presente in rappresentanza del Comune di Sansepolcro il consigliere Giuliano Del Pia.