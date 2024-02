Nuova scuola 0-6 La Spiaggina, i lavori proseguono spediti

Arezzo, 3 febbraio 2024 – Proseguono, secondo il cronoprogramma previsto, i lavori di realizzazione della nuova scuola 0-6 "La Spiaggina": proprio questa settimana, il sindaco Mario Agnelli e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Devis Milighetti hanno, infatti, visitato il cantiere effettuando la posa simbolica della prima pietra.

Un sopralluogo che ha permesso di prendere anche visione dell'avanzamento dei lavori: ad oggi, oltre alla costruzione del muro a retta di via Piave, è in fase di conclusione la realizzazione delle fondazioni, mentre è in corso quella delle strutture di elevazione dell’asilo.

Di concerto con la Direzione Lavori, l’impresa affidataria prevede di completare le opere strutturali alla fine del mese di aprile, meteo permettendo. Al termine del getto del solaio di copertura saranno, infatti, completati i tamponamenti esterni e si procederà con la realizzazione delle opere impiantistiche.

"I principi fondamentali delle scelte architettoniche del nuovo asilo derivano dalla combinazione delle esigenze di benessere ambientale e funzionale legate alla destinazione d’uso dell’edificio e dei criteri di sostenibilità e risparmio energetico - spiega il vicesindaco Devis Milighetti - Questo si traduce in una distribuzione degli spazi interni che risponderà alle esigenze dell’utenza creando una scuola a misura di bambino".

L’esposizione delle aule verso est consentirà il massimo contributo dell’apporto solare al mattino. Ogni aula avrà, inoltre, un accesso diretto verso l’area esterna pensata per le attività didattiche all’aperto.

"La transizione delle aule con l’esterno avverrà attraverso una zona protetta, una tettoia con lamelle orientabili, che fungerà da filtro creando una continuità diretta tra aula e giardino per favorire lo svolgimento delle attività outdoor" conclude il vicesindaco Milighetti.