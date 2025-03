Arezzo, 24 marzo 2025 – Nuova iniziativa per festeggiare i bambini che nascono sotto la Torre del Cassero.

Dopo le campane a festa, da quest’anno l’amministrazione omaggia i nuovi nati con un bavaglino recante il nome del bimbo.

“Alla lettera di benvenuto che ho sempre inviato ai genitori dei nuovi nati a Castiglion Fiorentino, oltre alle campane del Cassero che suonano una melodia dedicata alle nascite dei nuovi concittadini, ho pensato di donare anche un piccolo bavaglino per neonati raffigurante l'immagine stilizzata del Patrono San Michele, scelta dal precedente Consiglio Comunale dei Ragazzi, che sarà inviato con la stampa personalizzata del nome. Un piccolo omaggio che vuole trasmettere subito il nostro senso di

appartenenza alla nostra Comunità”.

È questo l’annuncio del sindaco Mario Agnelli all’indomani delle prime lettere con bavaglino spedite dagli uffici comunali per festeggiare i nuovi nati.

Così, dopo la melodia creata apposta per ogni nato e che viene suonata dalla campana ottocentesca della Torre del Cassero, il comune di Castiglion Fiorentino intraprende, quindi, una nuova iniziativa per festeggiare i bambini che nascono sotto la Torre del Cassero.

Insieme alla lettera firmata dal sindaco Mario Agnelli le famiglie ricevono un bavaglino con il nome del bimbo in questione.

Ogni anno, mediamente, le campane a festa vengono suonate una sessantina di volte e, da quest’anno, quindi, saranno accompagnate da un omaggio simbolico, il bavaglino, appunto.

“Ogni nuova nascita è accolta come un lieto evento non solo per i genitori ma anche per tutto il paese” continua il sindaco Mario Agnelli, promotore dell’iniziativa, che aggiunge “le varie iniziative che abbiamo adottato in questi anni sono state ben accolte dalla cittadinanza. Vogliamo comunicare la vita, un nuovo inizio, un messaggio di speranza per l’intera comunità”.