Numerosi gli interventi del Consorzio di Bonifica nel territorio di Terranuova Bracciolini Alcuni lavori iniziati nelle scorse settimane, una seconda tranche pronta a partire in questi giorni. “Un tassello fondamentale - ha detto Federico Tozzi, Assessore alle manutenzioni - per l’ampio programma di lavori pianificato per il 2024”