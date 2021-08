Perugia, 9 agosto 2021 - Leggenda, scienza, tradizione e una punta di romanticismo: fatto sta che per la notte di san Lorenzo, uno dei tre patroni di Perugia, e titolare della Cattedrale in Piazza IV Novembre, torna anche quest’anno il fenomeno delle stelle cadenti.

«In realtà – spiega Kati Bazzucchi, presidente associazione Astrofili Paolo Maffei – si tratta dello sciame meteorico delle Perseidi, che avviene quando la Terra, nel suo periodo di rivoluzione intorno al Sole, incontra l’orbita della cometa 109/P Swift-Tuttle che lascia lungo il suo percorso numerosi detriti. Questi – prosegue la studiosa – impattano con l’atmosfera terrestre e prendono fuoco, rendendo possibile l’affascinante fenomeno delle stelle cadenti. La 109/P Swift - Tuttle è una cometa periodica di circa 133 anni, il passaggio al perielio c’è stato nel 1992 e il prossimo nel 2126».

Perché Lacrime di San Lorenzo? Perché in passato il picco massimo di queste meteore cadeva proprio nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Oggi si è spostato nella notte tra il 12 e il 13 di agosto. Notte comunque propizia poiché la Luna calerà poco dopo le 22:30. Si consiglia, per godere della pioggia di meteore, di allontanarsi dalla città e da cieli troppo inquinati e volgere lo sguardo lontano dalla costellazione di Perseo, poiché le meteore provengono da quel punto di cielo (radiante). Comunque le Perseidi sono già visibili, si possono osservare anche giorni prima e dopo il picco del 12 agosto. Noi saremo presenti con i nostri astrofili alla cantina Antonelli a Montefalco e alla cantina Goretti a Pila».

Trevi sotto le stelle

Se “le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito” (Confucio), allora non si può perdere la serata “Trevi sotto le stelle”. Appuntamento mercoledì a Villa Fabri organizzata da Menti Associate e Le Macchine Effimere in collaborazione con l’Associazione Astronomica Antares e il Comune di Trevi. Tante sorprese! L’ingresso comprende la visita alla mostra “Pepi Merisio. Gioco!” e l’osservazione astronomica. È possibile prenotarsi al tel. 347.0796571 oppure per mail all’indirizzo: info@museitrevi.it.

Romanticismo lungo la strada dei Vini del cantico

"Sorsi di stelle, a cena lungo la Strada dei vini del cantico" è il nuovo format del tradizionale appuntamento agostano per la notte di San Lorenzo tra borghi, ristoranti e cantine. Appuntamento quindi nei 10 Comuni che hanno aderito all’evento (Bettona, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Todi, Torgiano) per una cena sotto le stelle nei ristoranti che con entusiasmo hanno preparato un menù fisso per adulti e bambini. Per la serata verranno serviti solo i vini di 17 cantine appartenenti alla Strada dei Vini del Cantico.

Le cantine aderenti

Ecco le cantine e i ristoranti abbinati: a Todi, la cantina Zazzera con il ristorante le Scalette, Todini con la Mangiatoia, Peppucci con Jacopone da Peppino Di Todi, Roccafiore con Osteria Valle, Tudernum con Osteria Novecento; a Deruta, Chiorri con la Taverna del Gusto, Monte Vibiano con il Chicco di Grano; a Monte castello di Vibio, Zafferami con il Black Diamond; a Bettona, Vetunna con Da Damiano; a Torgiano, Goretti con Alle Fornace, Daniele Rossi con Si.Ro, Lungarotti con Osteria il Museo, Terre Margaritelli con WonderUmbria, Tudernum con Tempi Antichi. A Spello, inoltre, è stato ideato, nella Villa dei Mosaici alle 18, l’evento “Bacco tra Satiri e Felini”, una visita tematica a cura di Sistema Museo con degustazione di vini della Cantina Sportoletti (per prenotazioni, info@villadeimosaicidispello.it, 0742 301909). La prenotazione è obbligatoria: info e prenotazioni su https://bit.ly/32SjLlc, telefono 0756211682, solo WApp 3471008012 o via mail: info@stradadeivinidelcantico.it.