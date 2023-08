Nicole Cavallo, l’amica preziosa delle spose

Quanti abiti da sposa provare prima di trovare quello giusto? Non esiste una regola. Parola di Nicole Cavallo, la prima stilista influencer di abiti da sposa che ha digitalizzato il settore parlando alla Gen Z.

«Il vestito per il fatidico giorno del sì può essere intercettato anche al primo colpo e se è così dovete semplicemente godervi il momento», spiega Nicole in un reel sulla sua pagina Instagram, ‘@nicolecavallo’. «Oppure può succedere che di abiti ne dovrete provare una quindicina - spiega la coach delle future spose-. In questo caso se vi rendete conto che ne state provando tanti invano vi consiglio di fermarvi a riflettere perché nella foga sicuramente vi è sfuggito quello che vi ha rubato il cuore. E quando lo troverete vi assicuro che lo sentirete».

Nicole è una sorta di migliore amica della sposa, dispensa consigli su come sistemare la coda di un abito, oppure su quale sia il modello più adatto alla forma del corpo. I consigli di Nicole sono diventati talmente preziosi che anche per personalità di spicco come Federica Pellegrini si sono rivolte a lei. E Forbes l’ha inserita tra i 100 under 30 più influenti d’Italia.

