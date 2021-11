Firenze, 16 novembre 2021 - Tredici arresti e un obbligo di dimora: è il bilancio dell'operazione della Dda di Firenze, condotta dalle squadre mobili di Firenze e Livorno. L'attività delle forze dell'ordine toscane rientra nel più vasto blitz della Polizia e della Guardia di Finanza scattato all'alba di oggi, 16 novembre, in diverse regioni italiane contro presunti appartenenti alla cosca Molè, una delle storiche famiglie di 'Ndrangheta, che ha portato a 100 misure cautelari, di cui 54 fermi.

Per quanto riguarda l'operazione toscana, l'organizzazione criminale sgominata trafficava cocaina proveniente dal Sud America. Tra i destinatari delle misure, è stato riferito in una conferenza stampa alla procura di Firenze, anche alcuni soggetti che lavoravano nel porto di Livorno dove nel corso delle indagini sono stati sequestrati 430 chili di cocaina.

Destinatari degli arresti anche soggetti ritenuti espressione di due cosche calabresi, un presunto broker che faceva da raccordo tra gli esponenti delle 'ndrine e altri complici in ambito nazionale e internazionale più un dipendente dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno che avrebbe falsificato passaporti per alcuni latitanti. Denunciate anche 8 persone per il reato di favoreggiamento.