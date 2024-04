4 aprile 1949, con la firma del Patto Atlantico nasce la Nato

Firenze, 4 aprile 2024 - La storia della Nato comincia dopo la Seconda Guerra mondiale, nel contesto della Guerra fredda fra Stati Uniti e Russia. Nacque il 4 aprile del 1949 con la firma del Patto Atlantico a Washington, entrato in vigore il 24 agosto dello stesso anno. I Paesi fondatori erano 12, tra cui l’Italia. Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. L’obiettivo era rafforzare i legami tra gli stati di fronte alla percepita minaccia sovietica. Un’organizzazione di pronto intervento militare a difesa degli stati membri. La difesa collettiva è al centro del trattato istitutivo della Nato. Secondo l’articolo 5, un attacco contro un membro è un attacco contro tutti. L’articolo è stato invocato per la prima volta nel 2001 in solidarietà dei membri in risposta agli attacchi dell’11 settembre. Originariamente era un’alleanza di 12 membri, ma negli anni la North Atlantic Treaty Organization ha accolto nuovi stati. L’8 febbraio del 1952 avvenne il primo allargamento con l’adesione della Grecia e della Turchia. Il 9 maggio del 1955 un secondo allargamento: anche la Repubblica Federale tedesca entrava nella Nato. Ma la Russia non ci sta e corre ai ripari. Era il 14 maggio del 1955 quando la Nato venne controbilanciata dal Trattato del Patto di Varsavia firmato dall'Unione Sovietica e dai suoi stati satelliti. Entrambe le organizzazioni si fronteggiarono durante tutta la Guerra fredda. Il 16 ottobre del 1967 Il quartier generale Nato trasloca da Parigi a Bruxelles. Nel 1990, con l'unificazione della Germania, il territorio dell'ex Repubblica Democratica tedesca entra a far parte della Nato. Il 31 marzo del 1991 si conclude il Patto di Varsavia, dissolto ufficialmente il 1 luglio. Il 10 gennaio del 1994 il vertice di Bruxelles dà il via libera all'agevolazione dell'allargamento della Nato agli altri Paesi europei. Nel 1994 nasce il Partenariato per la pace o Partnership for Peace (PfP), ovvero il primo tentativo di dialogo della Nato con Paesi esterni, ora considerato il "braccio operativo" del Partenariato Euro-Atlantico, nato nel 1997. Il 12 marzo del 1999 tre Paesi ex-comunisti - Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca - entrano nel Nato. Si trattava del quarto allargamento.

