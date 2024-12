Arezzo, 5 dicembre 2024 – Natale a Castiglion Fiorentino, tutte le iniziative. Domani ore 16.00 si accendono le luci sul periodo più festoso dell’anno.

“Tutto pronto per La Torre dei Babbo Natale e i mercatini natalizi. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con il centro commerciale naturale, affrontando una nuova sfida e investendo in un progetto che interesserà il nostro territorio con lo scopo di animare il centro storico della nostra città” dichiara il Vicesindaco Devis Milighetti.

Domani pomeriggio, dunque, alle 16.00 si accenderanno le luci natalizie che accoglieranno castiglionesi, turisti e non solo nel nostro territorio.

L’area interessata per i mercatini natalizi e “La Torre dei Babbo Natale” sarà quella tra piazza del Municipio e l’area del Cassero mentre Lungo Corso Italia 55 è prevista l’inaugurazione della “Mostra Internazionale dei Presepi” e la sera ritorna la tradizionale “Cena di Beneficenza” al Centro Polivalente di Montecchio Vesponi.

Ma la festa, ovviamente, non si ferma qui. Ogni weekend, dal 6 dicembre 2024 al 24 dicembre, saranno di scena arte di strada, street band, cantastorie, cinema, laboratori didattici, personaggi fantastici e molto altro che animeranno le strade di uno dei borghi più belli d'Italia. Di scena, le bancarelle traboccanti di artigianato locale attirano i visitatori con crêpes, dolciumi, sapori del territorio e cioccolato artigianale, liquori, formaggi, addobbi, decorazioni natalizie, accessori e tantissime idee regalo per doni unici fatti con amore.

Un cartellone, dunque, “corale” che vede l’attiva collaborazione delle associazioni, dei Rioni, della Pro Loco, di singoli cittadini oltre che dell’associazione del Centro Commerciale Naturale con i suoi commercianti.

“Con il progetto ‘La Torre di Babbo Natale” – spiega Linda Banelli presidente dell’associazione CCN che aggiunge – “vogliamo offrire a tutti un Natale ricco di momenti da vivere insieme, riscoprendo il valore del nostro centro storico. La piazza del Comune ospiterà per la prima volta i mercatini di Natale, mentre la Torre del Cassero sarà trasformata nella suggestiva Casa di Babbo Natale, con una scenografia curata per regalare emozioni. Per noi commercianti, questa iniziativa rappresenta un passo importante: ogni giorno lavoriamo con impegno e sacrificio per mantenere vivo il cuore della città, nonostante le difficoltà. Siamo convinti che il centro storico meriti attenzione. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, al sindaco Mario Agnelli e al vicesindaco Devis Milighetti, che hanno creduto nelle nostre idee e ci hanno sostenuto nel rendere possibile questo progetto. La collaborazione è stata fondamentale per offrire un programma che speriamo possa essere apprezzato da tutti. Vi invitiamo a partecipare, a passeggiare tra i mercatini e a visitare la Casa di Babbo Natale: un’occasione per trascorrere del tempo insieme e vivere la magia del Natale nel nostro centro storico”.

Vi presentiamo le attività protagoniste:

SESTOCANTO

Cioccolateria artigianale e dolceria

GIULIA.CLAY Studio

Gioielli fatti a mano e decorazioni natalizie in argilla polimerica

DALLA MARTI

Bigiotteria, merceria e maglieria per donna, uomo e bambino

LA FIAMMA SCINTILLANTE

Candele realizzate a mano in pura cera di soia

LA CASETTA DI DEMI

Crepes, dolci, leccornie e cocktails

QUEI DUE

Panini e hamburger con ingredienti a km0

PHEDRA LAB

Accessori e bigiotteria, pezzi unici in stile vintage

FORMAGGI DIVINI

Formaggi della Valdichiana

FRUFRU EVENTI_LAB

Idee regalo artigianali, merceria, maglieria e addobbi

L’ARTE DI MARY

Palline di Natale dipinte a mano

SEGANTINI CHRISTMAS

Idee regalo e decorazioni natalizie

DIVO LIQUORI

Vini, spumanti, distillati e liquori

PARTYAMO INSIEME

Creazioni di Natale artigianali handmade

I RIONI DI CASTIGLION FIORENTINO

PROGRAMMA PRIMO FINE SETTIMANA

VENERDÌ 6 DICEMBRE

ore 16-19 LA TORRE DI BABBO NATALE- area del Cassero ore 16-19 MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio MOSTRA INTERNAZIONALE DEI PRESEPI Corso Italia 55 ore 20.30 CENA DI BENEFICENZA - Centro Polivalente Montecchio

SABATO 7 DICEMBRE ore 10-13 e 15-19 LA TORRE DI BABBO NATALE- area del Cassero RENNA MECCANICA - Piazza del municipio ore 10-13 e 15-21 MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio ore 15-19 SPETTACOLI ITINERANTI - centro storico ore 15-20 I GIARDINI DI NATALE - MOSTRA SCAMBIO STRAORDINARIA -

Giardini Pubblici di Piazza Matteotti ore 16-17 XXI DICEMBRIGIA - SFILATA STORICA ED ESIBIZIONE MUSICI E SBANDIERATORI a

cura del RIONE CASSERO - Corso Italia e Piazza del Comune ore 16 e 17 LETTURE DI NATALE “LIBERA… UN SACCO DI STORIE” - CANTO DI NATALE con

Samuele Boncompagni e Ilaria Violin – area del Cassero e Museo Archeologico

ore 16-18.30 SPETTACOLI DI TRAMPOLERIA centro storico ore 16-19.30 MUSICISTI ITINERANTI centro storico

DOMENICA 8 DICEMBRE

ore 9-19 I GIARDINI DI NATALE - MOSTRA SCAMBIO STRAORDINARIA –

Giardini Pubblici di Piazza Matteotti ore 10-13 e 15-19 LA TORRE DI BABBO NATALE area del Cassero RENNA MECCANICA - Piazza del municipio ore 10-13 e 15-21 ­ MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio ore 11-12.30 e 15.30-17 SPETTACOLI ITINERANTI - centro storico ore 15-18 PERFORMANCE DI ARTISTI DI STRADA centro storico ore 15.30-18.30 ANIMAZIONE BOLLE E BALLI + MASCOTTE MINIONS scalinata SS. Annunziata e area del

Cassero ore 16-17 XXI DICEMBRIGIA - SFILATA STORICA ED ESIBIZIONE MUSICI E SBANDIERATORI a cura del

RIONE CASSERO - Corso Italia e Piazza del Comune ore 16 e 17 LETTURE DI NATALE “LIBERA… UN SACCO DI STORIE” - UN REGALO INASPETTATO con

Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani - area del Cassero e Museo Archeologico ore 16.30-19 CINEMA GIOCOSO – Scolopi MOSTRA INTERNAZIONALE DEI PRESEPI Corso Italia 55 ore 16.15 FINALE FESTIVAL LETTERARIO SANTUCCE STORM FESTIVAL X Edizione. OSPITI ROBERTO

EMANUELLI E ALAN FRIEDMAN - Teatro Mario Spina