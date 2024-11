Nasce “Spazio Comune per migliorare la vita della comunità e contrastare il disagio socio-economico

Arezzo, 7 novembre 2024 – Un progetto per migliorare la vita della comunità e contrastare il disagio socio-economico. È quanto si propone il progetto “Spazio Comune” che verrà presentato sabato 9 novembre alle ore 10 presso la sede di Auser Solidarietà Camucia (via di Murata 36/38).

Il progetto “Spazio Comune” ha come finalità quello di rispondere alle necessità del territorio, proponendosi come attivatore di servizi essenziali per migliorare la vita della comunità e contrastare il disagio socio-economico, offrendo servizi, promuovendo iniziative in ambito assistenziale, educativo, ricreativo e civico, oltre che orientare la cittadinanza verso le risorse presenti nel territorio in sinergia con gli attori che ne fanno parte siano cittadini, istituzioni, aziende, stakeholder ed enti del terzo settore.

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

• Realizzazione delle “Portinerie di Comunità” come luogo per intercettare i bisogni e erogare servizi di prossimità;

• Attuazione del “ciclo di attivazione dei servizi” per renderepartecipe l’intera comunità alla pianificazione degli stessi;

• Sostegno alla progettazione e realizzazione di momenti sociali, culturali e ludici che stimoleranno il recupero della socializzazione e l’ascolto attivo della comunità, anche all’interno dei luoghi dove avremo realizzato le Portinerie, (circoli ricreativi, cooperative di comunità, ecc.).

All’incontro interverranno Alessio Ferrabuoi, presidente provinciale Auser di Arezzo, Lucia Gori, presidente Auser Solidarietà Camucia, Nicola Carini, rappresentante Gal Consorzio Appennino Aretino, Lorenzo Chiani, responsabile progetto e referente Cooperative Chora e Polis, Manlio Matera, presidente Aima Firenze, Caterina Cittadini, presidente CoopCom La Montagna Cortonese e Lucia Lupetti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cortona.

Il progetto “Spazio Comune” è finanziato dal Gal, ed è attuato dal consorzio Chora e da Polis società cooperativa, con il sostegno di Aima Firenze, La Montagna Cortonese cooperativa di comunità, Wecral, Confraternita Santa Maria della Misericordia di Cortona, Comune di Cortona, Circolo ricreativo della montagna cortonese, istituto scolastico Luca Signorelli, Pronto Donna centro antiviolenza, Alba società agricola e Confesercenti.