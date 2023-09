Nasce la Consulta comunale dei giovani: la prima riunione martedì 3 ottobre

Arezzo, 27 settembre 2023 – Circa 30 fra rappresentanti di associazioni e degli studenti universitari dell’ateneo senese daranno vita, assieme all’assessore Federico Scapecchi che la presiede, alla prima seduta della Consulta comunale dei giovani. Appuntamento alle 16,30 di martedì 3 ottobre all’Informagiovani. Presenti come da regolamento anche il presidente della commissione consiliare competente e il rappresentante dell'Ufficio scolastico provinciale.

“A partire dalla seconda riunione – specifica Scapecchi – si aggiungeranno singoli giovani che ne hanno fatto richiesta e i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti. In un’ottica di coinvolgimento e ascolto che ci ha sempre caratterizzato e che rafforziamo con questo nuovo strumento. Sono soddisfatto per come si è svolto l’iter e per essere riuscito a mantenere la promessa di una prima convocazione ad autunno appena cominciato. La consulta porterà benefici reciproci: da una parte l’amministrazione comunale avrà un’interfaccia e un contatto con gli attori protagonisti delle politiche giovanili, dall’altra questi ultimi vedranno aperto un canale privilegiato di dialogo con il Comune. Più voce ai bisogni e alle idee dei giovani, una grande opportunità per tutti per lavorare in un’ottica di lungo periodo e costruire insieme le politiche dei prossimi anni. Vi aspettiamo”.