Musica e grafica per tenere lontani i ragazzi da sostanze e persone tossiche

Arezzo, 18 novembre 2024 – Quattro workshop dedicati ai giovani nell’ambito delle azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze promosso dalla zona Distretto Valdichiana Aretina, progetto affidato al Consorzio Chora e realizzato dalla divisione Toscana della cooperativa sociale Polis.

“Propagazioni” è una proposta per i giovani che insiste sulla necessità di interrompere la “stazionarietà” che porta, per mancanza, reale o percepita, di alternative, a riempire il tempo con sostanze, comportamenti, persone più o meno tossiche.

Le arti, in questo caso, posseggono una forza propulsiva che può nutrire ogni individuo, fornendo gli strumenti per avviare percorsi di crescita positivi. I quattro workshop, pensati come unità a sé stanti, tracciano comunque un percorso unico in grado di fornire ai partecipanti una sorta di “starter pack” per pensare un progetto artistico credibile.

Grazie all’aiuto degli studenti degli istituti scolastici “Signorelli” e “Vegni” di Cortone, “G. da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, “Marcelli” di Foiano, di studenti universitari e lavoratori, sono stati individuati alcuni temi di approfondimento come musica e fotografia, incontrando l’interesse nella fascia 14-26.

I primi due workshop si sono svolti il 16 novembre (F***ed up film) e il 17 novembre a Cortona (Crea con la cianotipia). I prossimi eventi si svolgeranno il 23 novembre a Castiglion Fiorentino, presso la chiesa delle Santucce, con “Toolkit per band indipendenti” (a cura di Luca Benni) per una prima introduzione al mondo della musica per muoversi tra gli aspetti burocratici e amministrativi, di produzione e distribuzione del prodotto musicale fino all’esecuzione dal vivo. L’altro evento, “Poco Serio”, è previsto per il 24 novembre presso la Biblioteca comunale di Foiano della Chiana, con i Poco Seri Grafici per muovere i primi passi nel mondo della serigrafia, dell’incisione e della stampa.

Il progetto si concluderà con un incontro seminariale in programma il 6 dicembre, a Castiglion Fiorentino.

Il progetto è stato realizzato con la partnership dei Comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana e la Regione Toscana.