Arezzo, 6 luglio 2024 – Musei e sistemi museali, in arrivo 2 milioni: le risorse per la provincia di Arezzo

Con risorse per quasi due milioni di euro la Regione Toscana ha scelto di sostenere anche per il 2024 musei ed ecomusei di rilevanza regionale e sistemi museali. Le risorse sono state assegnate tramite due diversi bandi.

A 109 enti tra musei ed ecomusei andranno 1,2 milioni, mentre a 26 sistemi museali territoriali e tematici, andranno 500.000 euro. Ulteriori 250 mila euro sono stati inoltre liquidati ai sistemi museali a conclusione delle attività del bando precedente, relativo al 2023 ma con scadenza delle attività a marzo 2024.

“Grazie al sostegno della Regione – ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani - i 109 musei che hanno ottenuto o rinnovato la qualifica triennale di ‘ente di rilevanza regionale’ potranno svolgere più serenamente le proprie attività ordinarie e sviluppare ulteriormente l’offerta culturale. Invece nei sistemi museali il contributo ha finalità più specifiche e serve per realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’aggiornamento professionale degli operatori e l’infrastrutturazione tecnologica”.

Questi i 26 sistemi museali, tematici o territoriali, che sono stati finanziati:

Musei Toscani per l'Alzheimer, contributo di 34.523 euro;

Case della Memoria in Toscana – I Grandi personaggi, contributo di 31.064 euro;

Fondazione Musei Senesi, contributo di 33.693;

Sistema museale della Provincia di Lucca- Fondazione Paolo Cresci, contributo di 30.926;

Musei e parchi partecipativi della Toscana- Fondazione Aglaia, contributo di 32.724;

Terre dei Malaspina e delle Statue stele, contributo di 29.266;

Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT) - Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, contributo di 26.361;

Sistema museale Montagna pistoiese -SIMOP, contributo di 25.531

Sistema Ecomusei Toscana – SET, contributo di 27.329;

Museo e Istituto fiorentino di Preistoria - Welcome Firenze, contributo di 30.234;

Rete Musei di Prato-Fondazione Parsec, contributo di 28.436;

12 Musei Ecomusei Casentino- Fondazione Lombard, contributo di 22.764,

Rete Toscana dei Musei scientifici - Università degli Studi di Firenze, contributo di 27.191;

Musei di Maremma, contributo di 32.309;

MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa, contributo di 31.064;

Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, contributo di 28.021;

Sistema Museale Pistoiese- SIMUP, contributo di 31.064;

Pisa Percorsi Museali - PPM , contributo di 24.424;

SMART - Sistema museale dell’arcipelago toscano, contributo di 30.511,55;

Rete museale Valdera, contributo di 27.329;

Sistema Museale del Valdarno di Sotto, contributo di 28.851

Sistema Museale integrato Mugello-Montagna fiorentina - SMI, contributo di 29.404;

rete Musei di tutti - Comune di Fiesole, contributo di 29.266;

Sistema Museale del Valdarno , contributo di 27.883;

Pratomusei, contributo di 26.084;

Storia e Memoria del ‘900 - Istituzione Parco Nazionale della Pace Sant’Anna di Stazzema, contributo di 23.732.

Tra i 109 musei di rilevanza regionale che hanno ricevuto il sostegno regionale, 15 sono della provincia di Arezzo:

Museo dell'Accademia etrusca e della città di Cortona, contributo di 13.317 euro;

Piccolo Museo del diario - Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, contributo di 12.771;

MUMEC Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, contributo di 12.728;

Museo casa Masaccio centro per l’Arte Contemporanea, contributo di 11.639;

Museo Civico Piero della Francesca a Sansepolcro, contributo di 11.570;

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno, contributo di 11.422;

Museo della Battaglia e di Anghiari, contributo di 11.309;

Museo Paleontologico di Montevarchi - Accedemia Valdarnese del Poggio, contributo di 10.957;

Musei civici Madonna del Parto di Monterchi, contributo di 10.726;

MINE Museo delle miniere e del territorio a Cavriglia, contributo di 10.606;

Il Cassero per la scultura italiana dell'800 e del '900 a Montevarchi, contributo di 10.577;

Museo Archeologico del Casentino P. Albertoni a Bibbiena, contributo di 9.815;

Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, contributo di 9.386;

Museo Venturino Venturi a Loro Ciuffenna, contributo di 8.264;

Museo Orodautore - Fondazione Guido d’Arezzo, contributo di 8.197.

La graduatoria per i contributi 2024 dei due bandi riservati ai musei di rilevanza e ai Sistemi museali è consultabile sul sito della Regione Toscana.