Municipale Castiglionese, controlli sul territorio fino alle prime luci del mattino

Arezzo, 18 novembre 2023 – Continua a pieno ritmo il servizio di controllo sul territorio e fuori dagli esercizi commerciali da parte della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino.

Proprio nella giornata di ieri, una pattuglia della squadra del Comandante Marcellino Lunghini notava un individuo aggirarsi con fare sospetto all’esterno di un supermercato castiglionese. I controlli iniziati dalla Polizia Municipale hanno, successivamente, portato all’arresto in flagranza di reato, da parte della Carabinieri della Stazione di Castiglion Fiorentino, di due donne, trovate in possesso di diverse confezioni di cosmetici che, come sottolinea il Comandante Lunghini “nell’ultimo periodo, risultano essere al centro di molti furti, in quanto prodotti dall’alto valore monetario, ma di piccole dimensioni e, pertanto, facili da trafugare, nascondere e trasportare”.

Da parte della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, controlli di identificazione e alcol test sul territorio e lungo la Sr71 sono, dunque, proseguiti fino a tarda notte. “Ringrazio i Carabinieri e la Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino che ha proseguito le proprie operazioni di controllo fino alle 02.30 del mattino, consentendo, con il suo lavoro, l’individuazione e l’arresto di nuovi malviventi che agiscono ai danni dei nostri esercizi commerciali” commenta il sindaco Mario Agnelli.