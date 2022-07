Aria condizionata in auto, ecco quando si rischia la multa

Roma, 19 luglio 2022 – Con il nuovo codice della strada, sono aumentati gli importi delle multe, anche di quelle che rischiano gli automobilisti se tengono accesa l'aria condizionata nel veicolo, quando è fermo o in sosta. Una tentazione nella quale, in questi giorni di caldo torrido, può cadere chiunque. Ma, attenzione: si rischia una sanzione fino a 444 euro.

Cosa dice la legge

L'articolo 157, comma 7, del codice della strada vieta tassativamente di tenere acceso il motore per continuare ad utilizzare il condizionatore sull'auto quando è ferma o in sosta. La norma vale sia d'estate che d'inverno. Ovviamente, il divieto non vale se si è in coda o al semaforo in attesa del verde, ma solo se ci si ferma, anche per pochi secondi, per esempio per fare scendere o salire un passeggero, anche in aree dove non è ammessa la sosta.

Multe fino a 444 euro

Sul codice della strada è espressamente indicato che i trasgressori sono soggetti a una sanzione amministrativa di importo che va da 223 a 444 euro.