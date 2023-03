Trovato morto con l’auto in un dirupo, tragedia in Garfagnana

I soccorsi sul luogo del ritrovamento (Borghesi)

Villa Collemandina (Lucca), 5 marzo 2023 - Unuomo scomparso dallo scorso mercoledì pomeriggio è stato ritrovato domenica 5 marzo privo di vita nella sua auto precipitata in un dirupo nella zona di Campaiana, nel comune di Villa Collemandina in Garfagnana.

Da giorni erano attive le ricerche per persona scomparsa da parte dei carabinieri della stazione di Castiglione di Garfagnana, anche se dopo l’allarme per il mancato rientro nella sua abitazione non c’erano tracce utili che indicassero la possibile sorte dell’anziano.

L’ultimo avvistamento era stato appunto il primo di marzo in un locale di San Pellegrino in Alpe e poi più niente.

Nel pomeriggio di oggi è arrivato il tragico epilogo, avvenuto dopo il ritrovamento della targa della sua auto presente con altri rottami avvistati da una squadra di Protezione Civile comunale in perlustrazione dell’area.

La targa si trovava ai bordi di un dirupo dove erano presenti anche i chiari segni di una uscita di strada.

L’uomo era all’interno dell’abitacolo dell’auto sul fondo del burrone e per il suo recupero sono arrivati sul posto i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lucca e i vigili del fuoco della sede distaccata di Castelnuovo di Garfagnana, in supporto ai carabinieri e agli uomini della Protezione Civile locale.





Fio. Co.