Montevarchi, conclusi i lavori per la nuova mensa scolastica al Giglio

Arezzo, 18 marzo 2025 – Conclusi i lavori per la nuova mensa scolastica al Giglio. Il Sindaco: “Un altro obiettivo raggiunto per una scuola più moderna e accogliente”

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova mensa nel plesso scolastico del Giglio. Un investimento complessivo di 765.000 euro di cui 588.000 provenienti dal PNRR e 177.000 dal bilancio comunale. Stamani il sopralluogo del Sindaco Silvia Chiassai Martini , dell’Assessore ai lavori pubblici Giacomo Brandi, insieme ai tecnici comunali e alla dirigente dell’IC Magiotti Laura Debolini. Soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il traguardo raggiunto visto che la scuola era priva di uno spazio adeguato dove consumare i pasti. L’impegno ora è di renderlo fruibile subito dopo la fase dei collaudi.

“Siamo finalmente riusciti a realizzare la mensa in un complesso scolastico molto popoloso. Un nuovo edificio da 350 metri quadri che segue i canoni di massima efficienza energetica, con una capienza massima di 225 alunni, distribuiti su tre turni da 85. Un luogo dove i bambini potranno consumare in maniera decorosa e accogliente i pasti. La parte esterna è dotata di una pensilina in acciaio e legno per proteggere il percorso dalle intemperie. Un’attenzione green ai materiali con cui è stata costruita la struttura, l’impianto di climatizzazione estivo ed invernale, l’illuminazione a led, ma anche attraverso lunghe finestre in pvc che assicurano una luce naturale ed uniforme in tutto il refettorio. Nel tetto sono stati installati 40 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con una potenzia dell’impianto di 16kw, a dimostrazione dell’attenzione alla sostenibilità ambientale. Siamo consapevoli che c’è un’altra mensa da finire così come la realtà 0-6 a Levanella, a sottolineare l’impegno concreto dell’Amministrazione sulla scuola con progetti di riqualificazione e con nuove strutture realizzate per dare ambienti sicuri e accoglienti per la formazione e la crescita dei nostri bambini”

“Contiamo di poter utilizzare i locali prima della fine dell’anno scolastico, orientativamente dopo Pasqua – specifica Brandi – colgo l’occasione per ringraziare i nostri uffici per il prezioso lavoro svolto che ci permettono di raggiungere questi risultati rispettando le scadenze del Pnrr”

“Condivido la soddisfazione dell’Amministrazione a cui aggiungo i nostri ringraziamenti – conclude la dirigente Debolini – Dotare la scuola della mensa non solo permette un’adeguatezza dell’ambiente, ma permette contemporaneamente di recuperare altri spazi all’interno da poter ristrutturare e dedicare ad altre attività didattiche, quindi un doppio vantaggio per bambini e docenti”