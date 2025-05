Modifiche ai percorsi bus in via Fleming

Arezzo, 26 maggio 2025 – Giovedì 29 e venerdì 30 maggio dalle 8 alle 19 dei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025 sarà istituito il senso unico di circolazione in via Fleming nel tratto compreso tra Via Spallanzani a Via degli Ubertini.

Le linee N e N/1 dirette verso il centro città, giunte all’intersezione tra Via Fratelli Lumiere e Via Fratelli Lebole, svolteranno in Via Fratelli Lebole e successivamente in Via Fiorentina, poi via Spallanzani, via Ferraris, via Salvemini (raccordo Autostrada) direzione centro, nuova rotatoria, viale Don Minzoni, via Fiorentina e regolare percorso.

La linea N/2 invece (direzione periferia), giunta all’intersezione tra Via Fratelli Lebole e Via Malpighi, proseguirà su Via Fratelli Lebole, Via Fiorentina e regolare

percorso.

Fermate utili più vicine per linee N e N/1: in direzione centro le fermate di via Fratelli Lumiere civico 16/B; via Fiorentina 201 (angolo via Spallanzani) e via Spallanzani – Giardini (codice fermata 9@A0N01).

Fermate utili più vicine per linea N/2: via Fratelli Lebole direzione via Fiorentina.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.