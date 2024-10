Moda, in arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga

Firenze, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga per affrontare la crisi del comparto moda che sta investendo innumerevoli imprese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile.

"È inoltre previsto – fa sapere l’onorevole Chiara La Porta di Fratelli d’Italia – che l'integrazione salariale, erogata ordinariamente dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Il governo Meloni, ed in particolare il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali guidato da Marina Calderone, che ringrazio, e con il quale abbiamo avuto costanti interlocuzioni da mesi, dimostra attraverso questo strumento concreto di non aver mai abbassato la guardia per trovare risorse a contrasto di una crisi che attanaglia interi distretti anche nella nostra regione, dal tessile al conciario”.

"Tra le priorità di Fratelli d'Italia – aggiunge – c'è e ci sarà sempre l'ascolto del territorio e delle sue imprese e continueremo ad impegnarci ad essere interlocutori con l'esecutivo per poter garantire loro tutela e valorizzazione".