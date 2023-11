Quando la solidarietà è social. Su Facebook nascono gruppi per donare mobili agli alluvionati

Firenze, 6 novembre 2023 – Qualcuno offre un armadio, altri un letto, chi una televisione, chi un fasciatoio per bambini. Al tempo dei social, succede anche questo. E così, a poche ore dall’alluvione che ha sconvolto la Toscana, la gara di solidarietà è partita su Facebook, dove le persone stanno letteralmente regalando qualsiasi cosa utile per chi, di fatto, ha perso tutto.

Molti annunci vengono effettuati direttamente nei gruppi cittadini. Quei “sei di … se” che sono sempre molto frequentati e, soprattutto, seguiti. Si trova di tutto: armadi, camere intere, televisioni. Oggetti ormai in disuso per qualcuno che possono diventare speranza di rinascita per qualcun altro. Nei giorni scorsi, specialmente nei comuni della Piana, ci sono persone che hanno letteralmente svuotato la casa e perso tutto.

Esiste però anche un gruppo specifico: si chiama Emergenza Toscana - Mobili in regalo per i danneggiati e in poche ore ha già raggiunto i 1000 iscritti. Gli aggiornamenti sono costanti e nei post si trova di tutto. Le persone offrono, chi ha bisogno risponde e così nasce la ‘trattativa’, anche se in realtà nessuno chiede un euro.

Donare è semplice, e anche gradito. Basta un click e le risposte arriveranno. La Toscana che si rialza passa anche da qui.