Misericordia di San Giovanni e CRT: convenzione per i trasporti sanitari

Arezzo, 11 maggio 2024 – Nel processo di miglioramento costante dei servizi sanitari verso i cittadini, la Misericordia di San Giovanni Valdarno e la CRT hanno sottoscritto una convenzione per i trasporti sanitari dei pazienti della clinica. E’ già operativa e può essere utilizzata per integrare i bisogni di trasporto sanitario oltre quelli già erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Il servizio può essere richiesto per dimissioni programmate dalla degenza, per il trasferimento dalla CRT ad altre strutture (per dimissioni e consulenze) e infine per trasferimenti urgenti.

Dato che i pazienti possono essere in diverse condizioni di gravità, può essere presente un soccorritore esperto al quale si può affiancare un infermiere o anche un medico.