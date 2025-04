Arezzo, 17 aprile 2025 – Miniconf augura Buona Pasqua ai bambini e alle bambine della Scuola di San Piero in Frassino con le uova solidali della Fondazione Tommasino Bacciotti

In occasione della Pasqua, Miniconf ha scelto di trasformare un gesto di festa in un’occasione di solidarietà: sono state donate 104 uova di cioccolato a tutti i bambini e bambine del plesso scolastico di San Piero in Frassino (Ortignano Raggiolo, AR), realizzate dalla Fondazione Tommasino Bacciotti -www.tommasino.org - da anni impegnata con dedizione nell’assistenza a bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie.

Un gesto semplice, ma carico di significato: da un lato, l’attenzione concreta verso il proprio territorio e i suoi protagonisti più piccoli; dall’altro, il sostegno a una realtà che condivide i valori di cura, inclusione e responsabilità che Miniconf porta avanti da sempre.

Quella con la scuola di San Piero è una storia di legame autentico, nata nel 2004 in un momento cruciale per il futuro dell’istituto, a rischio chiusura. Grazie al supporto dell’azienda è stato attivato il tempo pieno e nel 2010 è stato inaugurato il nido “Magico Boschetto”, dando vita a un polo educativo innovativo e vicino alle esigenze delle famiglie del territorio – in particolare ai tanti genitori che lavorano in azienda.

Un filo diretto che continua ancora oggi: Miniconf sostiene attivamente il progetto di assistenza pre e post scuola, pensato per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro dei suoi collaboratori. A questo si affiancano numerose iniziative educative sviluppate negli anni, in un’ottica di crescita condivisa.

Valorizzare un piccolo istituto di montagna del Casentino, rafforzare il tessuto sociale locale, sostenere la genitorialità e contribuire a progetti di solidarietà più ampi: sono tutte espressioni di un impegno che guarda lontano, al futuro dei nostri bambini domani.