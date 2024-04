Meteo Toscana: il caldo ha le ore contate. Peturbazione in arrivo, ecco quando

Firenze, 8 aprile 2024 - L’anticipo d’estate, che ci ha regalato un magnifico fine settimana, prosegue anche oggi, con la giornata più calda, caratterizzata da massime fino a 27 gradi sulle zone interne. “Valori tra i 6 e gli 8 gradi superiori alle medie del periodo”, sottolineano dal Lamma. Ma da domani, 9 aprile, è previsto l’”avvicinamento di una perturbazione che dovrebbe portare piogge diffuse nella notte tra il 9 e il 10 e nelle prime ore di mercoledì”.

Qualche precipitazione a carattere sparso potrebbe interessare la Toscana anche “nel pomeriggio del 10 aprile, nelle zone settentrionali, in particolare sui rilievi e, forse, anche sulla costa centro meridionale e l’arcipelago”.

Da domani, 9 aprile, “lieve calo delle temperature”, che comunque arriveranno a toccare i 25 gradi. Per tornare nelle medie del periodo dobbiamo attendere mercoledì 10, quando le massime non dovrebbero superare i 20 gradi. Ma già dal giorno dopo, giovedì 11 aprile” ci sarà un “nuovo aumento delle temperature, che si protrarrà fino al prossimo week end”. “Ma non raggiungerà i picchi della giornata di oggi”, concludono dal Lamma.