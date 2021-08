Firenze, 16 agosto 2021 - Dal caldo torrido ad un clima quasi autunnale. Fine dell'estate? Meglio parlare di capricci del meteo, con altalena delle temperature e qualche grandinata al Nord. La giornata di oggi (ce ne siamo già accorti) e poi i giorni a seguire in tutto lo Stivale saranno caratterizzatati dall'arrivo di qualche temporale sulle Alpi verso le Prealpi in serata e pianure in nottata, che causeranno un brusco dietrofront del clima africano di questi ultimi giorni. Altrove, ancora cielo soleggiato salvo più nubi in Liguria e al Centro. Al Sud invece la giornata trascorrerà ancora con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con un pò di nuvolosità lungo le coste tirreniche.

Tregua di qualche giorno

Sarebbe dunque più corretto parlare di tregua più che di segnali d'autunno, soprattutto per la tranquillità di chi ha ancora qualche giorno da spendere al mare o in montagna. da domani comunque dicono gli esperti "gradualmente lungo lo Stivale, colpendo prima l'Emilia Romagna quindi l'Appennino tra, con i venti di Maestrale che contribuiranno a rinfrescare l'aria"allora sì che i vacanzieri italiani e stranieri dovranno rassegnarsi a chiudere gli ombrelloni e rinunciare alla tintarella. Ma solo per un breve tempo perché sembra che pere torna il sereno su quasi tutta l'Italia.