Mercato delle Pulci, oggi la quarta edizione di «Saione Mob»

Arezzo, 18 maggio 2025 – Sarà stamani alle 11, in piazzetta Rismondo, la cerimonia di inaugurazione della quarta edizione di «Saione Mob». Una giornata di festa per un intero quartiere promossa da Oxfam e Confesercenti, con il contributo di Comune e Tca, il patrocinio della Fondazione Arezzo Comunità, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre, il Mercatino delle Pulci e le tante

associazioni di volontariato e culturali oltre ai commercianti

del quartiere. E proprio gli oltre 200 banchi delle pulci saranno

tra i protagonisti della giornata. Al taglio del nastro Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti, Sorinel Ghetau, Direttore dei programmi di Oxfam, il vice sindaco Tanti e Silvia Ciarpaglini, Direttrice artistica dell’evento.

Dalle 9 alle 19 spazio a mostre, spettacoli, mercatini, negozi

aperti, ma anche presentazione di libri, attività didattiche, sport

e gioco. L’evento occuperà con le sue iniziative via Veneto, via

Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, piazza Saione e piazza

Zucchi chiuse al traffico per l’occasione. Grande spazio ai banchi delle pulci con il loro valore sociale, poi il mercato di beneficenza dell’associazione Il Velocipede e centro Cla in piazza Zucchi. Sconfinato il programma di

giornata. Alla IV Novembre un contest di disegno per under

15, la mostra fotografica Emozioni e relazioni, esposizione e vendita delle opere realizzate dagli studenti e attività sportive. Al Pionta lo Spettacolo Pop di Sosta Palmizi. Torna anche il FuoriSaione in piazzetta Rismondo

con la terza edizione del Saione del libro, scrittori emergenti e

tante presentazioni. Qui anche il laboratorio Drink and paint

con Farrago, e gli stand creativi di Malpighi Hub, teatro Virginian, Tagete, Psycho Hill, Spazio Seme, Arcigay. Il collettivo di musica e writers The sound of Zion, realizzerà un graffito da donare alla IV Novembre. I manifesti poetici ideati da Oxfam coloreranno il quartiere tappezzando 30 balconi nelle strade. Tanti quante le strofe tratte dalle opere dei maggiori poeti aretini, esposte alla Galleria Imago con

la mostra foto-poesia. Sempre Imago realizzerà ritratti in strada. Poi la caccia al tesoro, sul terrazzo del b&b Bio Benessere

in via Nazario Sauro percorsi di meditazione, aperto il Community center di Oxfam in piazza Saione. Si potranno sostenere

le associazioni che operano in zona: Donne Insieme, Chimera Arcobaleno, Aism, Progetto 5 e la parrocchia.