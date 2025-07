Arezzo, 22 luglio 2025 – Voucher sport 2025: il Comune di Arezzo aumenta le risorse del 50%

Scapecchi: “Un aiuto concreto alle famiglie e un investimento nel futuro dei nostri giovani”

L'Amministrazione Comunale di Arezzo conferma e potenzia il proprio impegno a favore dello sport e delle famiglie, rinnovando anche per il 2025 il progetto “Voucher Sport”, con un aumento del budget del 50% agli anni precedenti. Saranno infatti 150.000 euro le risorse messe a disposizione per sostenere l'iscrizione dei minori e dei giovani disabili fino a 26 anni a corsi sportivi, alleggerendo così il peso economico che grava su molte famiglie. Ogni avente diritto potrà ricevere un contributo di 150 euro, da utilizzare presso i soggetti sportivi accreditati, senza alcuna commissione o costo aggiuntivo. I voucher saranno spendibili fino al 30 novembre 2025, con un periodo di utilizzo esteso rispetto alle edizioni passate.

"Lo sport è salute, educazione, integrazione - dichiara l'assessore Federico Scapecchi -. Per questo continuiamo a investire in politiche attive che lo rendono davvero accessibile a tutti. Con l'incremento delle risorse e l'allungamento dei tempi di utilizzo dei voucher, vogliamo dare risposte più rapide e puntuali alle famiglie aretine, evitando attese e graduatorie scaglionate. Sosteniamo così non solo chi usufruisce dei corsi, ma anche il tessuto delle società sportive, che svolgono un ruolo sociale fondamentale. Il il nostro è un impegno concreto, gratuito per le associazioni, con un sistema semplice e trasparente di erogazione delle risorse”.

Il contributo è destinato ai minori e giovani disabili fino a 26 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13.00 di venerdì 22 agosto 2025, esclusivamente online. Anche i soggetti sportivi interessati ad accreditarsi potranno farlo gratuitamente attraverso la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo www.comune.arezzo.it/voucher-sport-2025