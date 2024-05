Mattinata di caos: incidenti in A11 e in Fi-Pi-Li, lunghe code

Firenze, 22 maggio 2024 – Mattinata d’inferno dal punto di vista della viabilità. Due gli incidenti, uno in autostrada e uno sulla Firenze-Pisa-Livorno. Alle 8.45 di questa mattina, 22 maggio in A11 si è verificato un incidente tra Montecatini Terme e Altopascio, in direzione Pisa. Lo scontro ha generato oltre 7 chilometri di coda registrati alle 9 di questa mattina. Lunghe code, finoa 5 chilometri, anche sulla FI-PI-LI a causa di un incidente tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze.