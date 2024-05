Matteo Falcinelli: “Tornerò negli Stati Uniti per ottenere giustizia”

Roma, 13 maggio 2024 – “Tornerò negli Stati Uniti. Lo farò per me, per sfida personale, ma anche per ottenere giustizia e dare forza a chi ha vissuto episodi simili ai miei. Bisogna denunciare questi atti, non avere paura”. Lo ha detto Matteo Falcinelli, lo studente arrestato a Miami, in video collegamento a ‘Cinque Minuti’, programma di Bruno Vespa su Rai1.

Il giovane italiano, insieme alla madre Vlasta Studenicova, ha ripercorso quanto accaduto in cella sottolineando il trauma che ha subito: “È un momento molto delicato e difficile per me – ha detto Matteo – che mi segnerà per tutta la vita. Vorrei ringraziare tutte le persone e le istituzioni – ha aggiunto Matteo – che mi stanno mandando messaggi di supporto. Sono rimasto molto sorpreso per gli aiuti che sto ricevendo”.