Kate Middleton, 13 anni fa il matrimonio del secolo

Firenze, 29 aprile 2024 - Era il 29 aprile del 2011 quando, nella scintillante solennità dell'Abbazia di Westminster, il principe William e Kate Middleton fecero rivivere agli inglesi la favola di Carlo e Diana. Furono nozze in mondovisione, due miliardi di spettatori (tre volte quelli che seguirono il matrimonio di Carlo). Come dimenticare l'abito alla Grace Kelly disegnato per Kate da Sarah Burton di Alexander McQueen? O l'abbagliante giubba rossa dell'emozionatissimo William? E i cappellini delle invitate, le figlie di Sarah Ferguson impavide sotto strutture a dir poco curiose? E il fotografatissimo 'lato B' di Pippa, sorellina con ruolo di co-protagonista di Kate? Sono passati appena 13 anni da allora, ma quella favola ha già dovuto attraversare momenti difficili. E in tanti si chiedono come sta oggi Kate Middleton. Le parole dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, non sciolgono i dubbi sul suo stato di salute: “Continuiamo a pregare per il re e per la principessa del Galles, possa Dio assicurare loro la guarigione e rafforzare la Royal Family”. Secondo alcune voci, Kate prossimamente potrebbe prendere parte a un impegno pubblico, ma questo non significa riprendere a seguire gli impegni ufficiali. Quel che è certo, è che la chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo le sta provocando un abbassamento delle difese immunitarie, che impongono cautela nelle visite in pubblico. Nelle scorse ore il Principe William ha fatto visita da solo alla St Michael's Church of England High School, dicendo: “Mi dispiace che Catherine non sia qui, le sarebbe piaciuto”. L’ombra di una maledizione sembra allungarsi sui Windsor dopo i 70 anni di regno di Elisabetta II, morta l'8 settembre del 2022 a 96 anni. Per la serie di problemi di salute e i dissidi familiari che hanno riguardato i membri più in vista della dinastia nell'arco di soli 18 mesi. Ancor di più se si considerano i livelli di longevità e di relativa buona salute da tempo attribuiti ai reali britannici, noti fra l'altro per il loro stile di vita non certo incline agli eccessi. Ma tutto è cambiato quando a gennaio sono arrivate una dopo l'altra le prime notizie che hanno iniziato ad allarmare i sudditi. Il 16 del mese Kate, la 42enne principessa di Galles, è stata sottoposta in un ospedale d'elite londinese, la London Clinic, a una delicata operazione all'addome seguita a un ricovero di 13 notti e a una lunga convalescenza di cui non si sono conosciuti i dettagli sino al 22 marzo con la rivelazione del cancro da parte della stessa moglie dell'erede al trono William. Il 26 gennaio nella stessa clinica privata anche re Carlo è finito sotto i ferri, per un procedura alla prostata di tipo benigno, ma poco dopo è arrivata la notizia della diagnosi di un tumore di natura imprecisata per il sovrano. L'annuncio di Buckingham Palace si è abbattuto sul Regno come una saetta, considerando che lo stesso male 72 anni fa si portò via prematuramente il nonno Giorgio VI, sovrano della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, aprendo le porte ai sette decenni del lungo regno di sua madre, Elisabetta II. I problemi di salute hanno colpito anche Sarah Ferguson, l'ex moglie del principe Andrea caduto in disgrazia, alle prese con la recidiva d'un tumore. Mentre il mese scorso la corte ha dovuto comunicare un'altra brutta notizia, la morte a soli 45 anni di Thomas Kingston, imparentato con i Windsor per via del matrimonio con la secondogenita dei duchi di Kent, cugini della defunta regina Elisabetta, lady Gabriella Kingston, 56esima nella linea di successione al trono. Morte che appare avvenuta per suicidio secondo le prime indicazioni del coroner riguardanti il rinvenimento di "una ferita traumatica alla testa" e d'una pistola accanto al corpo di Kingston. Tutto questo si è consumato mentre rimane irrisolto il trauma della rottura dei Windsor - che risale a quando Elisabetta ancora regnava - col principe 'ribelle' Harry e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan del secondogenito di re Carlo. Rottura che si è inasprita con l'uscita dell'autobiografia 'Spare' e le 'rivelazioni' contenute nel libro. A febbraio c'è stato tuttavia un accenno di riconciliazione, dopo i conflitti del passato, sancita dall'incontro tra Harry, tornato in una visita lampo di 24 ore a Londra, e il padre Carlo, dopo che gli era stato diagnosticato il tumore. Ma restano conflittuali i rapporti col fratello William e sino ad ora non ci sono stati riavvicinamenti nonostante i tanti problemi della famiglia.

