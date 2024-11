Arezzo, 21 novembre 2024 – Marciano della Chiana: ripristinato il riscaldamento al Plesso di Cesa

Si sono conclusi oggi i lavori per il ripristino del sistema di riscaldamento del Plesso scolastico di Cesa, mettendo fine ai disagi causati da un guasto che si era verificato circa due settimane fa. La ditta incaricata ha completato l’intervento e l’impianto è ora pienamente operativo, pronto a garantire un ambiente confortevole per studenti e personale scolastico.

Il problema, inizialmente causato dalla rottura di un componente della caldaia, ha richiesto un intervento articolato. Dopo la sostituzione del pezzo guasto, avvenuta venerdì scorso, è emersa una difficoltà tecnica legata alla compatibilità con l’impianto di riscaldamento a pavimento, particolarmente complesso. La ditta ha quindi ordinato un ulteriore pezzo specifico e ha provveduto al lavaggio completo dell’impianto per assicurarne l’efficienza. L’ultimo componente è stato consegnato oggi e immediatamente installato.

“La situazione non è stata semplice, ma fin dal primo momento ci siamo attivati con la massima rapidità per risolvere il problema e riportare il plesso alla normalità,” ha dichiarato la Sindaca Maria De Palma. “Abbiamo lavorato in costante contatto con la dirigenza scolastica e la ditta incaricata per monitorare l’andamento dei lavori e ridurre al minimo i disagi per i bambini e le loro famiglie.”

Nel frattempo, per garantire un ambiente dignitoso durante il periodo di intervento, tutte le classi sono state dotate di stufette, acquistate grazie a una compartecipazione tra l’Amministrazione comunale e la Scuola. “Questa soluzione temporanea è stata indispensabile per garantire il benessere dei bambini, che è sempre la nostra priorità,” ha aggiunto la Sindaca.

La Sindaca De Palma visiterà personalmente il plesso questa sera e domani mattina per verificare il corretto funzionamento dell’impianto. “Voglio ringraziare la comunità scolastica e le famiglie per la pazienza dimostrata. Ora possiamo guardare avanti con serenità, certi di aver garantito un impianto pienamente efficiente e sicuro.”

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e a garantire il massimo impegno per rispondere alle esigenze delle scuole e della comunità.