Marciano della Chiana. Nuovo dispositivo DAE nella zona industriale di Cesa

Arezzo, 23 settembre 2024 – Il Comune di Marciano ha ricevuto un importante dono per la propria sicurezza: un defibrillatore automatico esterno (DAE) donato dall’associazione A.I.LI.BE., presieduta da Graziella Bertocci. La cerimonia di consegna si è svolta ieri presso la zona industriale di Cesa, alla presenza del Vicesindaco Monica Cardini e del Presidente della sezione Avis di Marciano, Antonello Menchetti. Questo atto di generosità testimonia ancora una volta il profondo impegno verso il benessere collettivo e la tutela della salute pubblica.

Il defibrillatore, strumento salvavita in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, è stato installato presso la zona industriale di Cesa e questa collocazione strategica, garantirà un accesso rapido in caso di emergenza, rappresentando un passo significativo per la tutela della salute pubblica.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al benessere della nostra comunità, mettendo a disposizione un dispositivo che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche”, ha dichiarato Graziella Bertocci.

Il defibrillatore sarà liberamente accessibile al pubblico, promuovendo così una cultura di prevenzione e sicurezza sul territorio.

“Questo gesto di solidarietà e responsabilità è un esempio luminoso di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita di tutti. Ringrazio l’associazione A.I.LI.BE. per il suo contributo, che sono certa sarà un modello per altre iniziative simili nel nostro Comune”, ha commentato la Vicesindaco Monica Cardini.

L’iniziativa sottolinea l’importanza del supporto reciproco e della prevenzione sanitaria, auspicando che altre realtà locali seguano questo esempio, contribuendo così a rendere il nostro territorio un luogo più sicuro e attento alle esigenze di tutti.