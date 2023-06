Mapping the Community: la creatività nelle scuole fiorentine

Firenze, 8 giugno 2023 - Nove-nove-otto-cinque. Non è un codice segreto, né una password, ma i numeri straordinari di un progetto unico in Italia: lo raccontano Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD Murate Art District, e l'assessore all'educazione Sara Funaro, che presentano i risultati di "Mapping the Community", l'iniziativa che ha unito artisti professionisti e giovani studenti lungo nove mesi - da novembre 2022 a maggio 2023 - di costante scambio e collaborazione.

"E' stata un'avventura inedita per il nostro paese, dove l'arte ha abitato le scuole dentro un percorso lungo e approfondito, che ha coinvolto complessivamente 2790 ragazzi distribuiti in 32 classi con laboratori e oltre 700 ore di lavoro investite negli istituti - racconta la direttrice di MAD Valentina Gensini - Un'occasione speciale per apprendere nuove pratiche e linguaggi espressivi, ma anche la possibilità di ricostruire una comunità coesa, in grado di valorizzare le differenze come una ricchezza e l'innovazione come un'opportunità di crescita e formazione".

Nove sono anche gli artisti internazionali coinvolti - Katiuscia Favilli (regista), Cristina Abati (performer), Victoria De Blaisse (artista visiva), Andrea Falcone (drammaturgo), Giacomo Bogani (attore), Benedetta Manfriani (cantante), Alysa Martinova (fotografa), Marco Di Costanzo (direttore artistico) e Olga Pavlenko (artista visiva) - che hanno portato nelle aule teatro, installazioni, musica, fotografia, performing e visual art.

"Portare le residenze d'artista dentro tante scuole è un modo per rendere protagonisti i nostri ragazzi garantendo esperienze formative significative e nuovi strumenti di crescita - spiega l'assessore Sara Funaro - Tante discipline e modalità espressive diverse consentono agli studenti di cimentarsi direttamente con l'arte contemporanea, imparando modi differenti di raccontarsi e confrontandosi con la propria sfera emotiva".

Sono otto le scuole medie fiorentine, diffuse nei cinque quartieri della città, che hanno aderito all'iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio: Manzoni (IC Vespucci), Papini (IC Galluzzo), Machiavelli (IC Oltrarno), Compagni (IC Compagni Carducci), Gramsci (IC Montagnola Gramsci), Don Milani, Poliziano e Puccini.