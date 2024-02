Manganellate agli studenti, Noferi: “I poliziotti hanno preso degli sputi? Forse erano meritati”

Firenze, 28 febbraio 2024 – Si accende ancor di più il dibattito sugli scontri tra manifestanti e polizia (con tanto di manganellate agli studenti) avvenuti venerdì 23 febbraio a Pisa e a Firenze. Diventano un caso le parole della consigliera regionale del M5S Silvia Noferi sui poliziotti, tanto da valerle un richiamo all'ordine del presidente di turno. “Gli sputi ai poliziotti? Forse se li sono meritati” dice Noferi nel dibattito su due mozioni relative agli accadimenti delle manifestazioni pro-Palestina. L'esponente 5 Stelle, nel suo intervento, premette di aver sempre condannato le cariche e le manganellate contro manifestanti inermi anche quando sono avvenute durante governi appoggiati dal Movimento- compreso l'uso degli idranti per disperdere i portuali No Vax nel 2021- subito dopo, però, i toni si arroventano: "Siamo dovuti arrivare all'esternazione di un presidente della repubblica che dice una cosa ovvia a un ministro in imbarazzo e a una destra in Consiglio regionale che dice siamo dalla parte delle forze dell'ordine- dichiara Noferi in aula- pure io sono dalla parte di quelle forze dell'ordine professionali che fanno il loro lavoro, ma che lo fanno con coscienza, cercando di valutare le situazioni, non certo prendendo a manganellate dei ragazzini. È molto facile andare lì col casco, il manganello contro dei ragazzini inermi e disarmati". Parole nette che, tuttavia, si fanno dirompenti quando la pentastellata si rivolge direttamente ai consiglieri di destra che lamentano di sputi che sarebbero partiti da alcuni manifestanti all'avviso delle forze dell'ordine: "Avranno pure preso degli sputi- obietta la consigliera- ma io dico che forse se li sono anche meritati". E all'aula che rumoreggia, rincara: "Questo è il minimo, perché c'è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata, cari ragazzi di destra".