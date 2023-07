“Mamma, ho un nuovo numero di cellulare. Mi scrivi?”. Ecco l’ennesima truffa online

Firenze, 26 luglio 2023 - “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero! Mi mandi un messaggio su Whatsapp? Grazie mille”. Negli ultimi giorni su tantissimi smartphone è arrivato questo ennesimo messaggio truffa.

Per questo, la Polizia Postale mette in guardia i cittadini: “Messaggi di questa natura arrivano su Whatsapp da un numero sconosciuto. E’ una truffa per chiedere denaro, la ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente”. Dopo il finto incidente ed i falsi dipendenti della propria banca, l’ennesimo vergognoso tranello per far leva soprattutto sui più anziani. “E’ arrivato anche a me - racconta Manuela sui social -. Naturalmente il cellulare di mia figlia funziona e mantiene lo stesso numero. Ma si tratta di un messaggio ingannevole. In un momento di distrazione, è facile cadere nella trappola”.

Complice la pandemia, è stato il 2021 l’anno nero per i crimini informatici, che comunque continuano a non dar tregua ai malcapitati cittadini.

Bisogna ad esempio stare attenti alle mail che avvisano del fatto che non è andata a buon fine la consegna di un pacco. Cliccando per scegliere l’orario in cui ricevere la merce si rischia di veder rubate le informazioni personali. Occhio poi ai messaggi, spesso sgrammaticati, che avvisano di inesistenti problemi sul proprio conto corrente.