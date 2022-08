Ferragosto meteo mio non ti conosco: tempo pazzo in Toscana, ecco le previsioni

Firenze, 8 agosto 2022 - Ferragosto meteo mio non ti conosco. E' così che, parafrasando il celebre detto popolare in vista della festività, la Toscana deve fare i conti con pioggia , grandine da una parte e sole cocente dall'altra. Da questo luglio caldissimo, la tregua è effettivamente arrivata: annunciata per il fine settimana appena finito, non ha deluso le attese. Le temperature sono calate di qualche grado e se da una parte è stato un sollievo, dall'altra il maltempo ha creato diversi danni. E' il caso della provincia di Siena dove non sono mancati allagamenti e alberi caduti in strada.

Per questa settimana, come ha annunciato un paio di giorni fa da Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma del Polo scientifico di Sesto Fiorentino, le temperature saranno più accettabili grazie anche alla pioggia che finalmente oggi, 8 agosto, è tornata a bagnare anche Firenze .

E per il 15 agosto ? A ora, secondo quanto pubblicato sul sito del Lamma, a Ferragosto dovrebbe tornare la pioggia , per poi lasciare spazio di nuovo al sole ma con temperature più umane. Ma le previsioni su lunga distanza non sono semplici da fare. Sempre secondo quanto spiegato dall'esperto: “Sembra che nel fine settimana che precede ferragosto potrebbe tornare un po’ più di caldo, ma non caldissimo , per il momento è difficile dirlo - specifica l’esperto - Per le precipitazioni, è troppo presto per fare stime”.

Le previsioni del Lamma:

Domani, 9 agosto : sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti durante la notte e al primo mattino sulle province di Arezzo e Firenze, in particolare su Alto Mugello e Casentino. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle province meridionali con possibilità di isolati rovesci o temporali. Venti : deboli o moderati da nord est nell'interno, temporaneamente di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Mari : poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio-sera sul settore centro-meridionale. Temperature : minime in lieve calo, massime in aumento con punte di 33-35 °C.

Mercoledì 10 agosto : sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, da nord-est nell'interno, temporaneamente di Maestrale lungo la costa. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi sul settore meridionale nel pomeriggio-sera. Temperature: pressoché stazionarie.

Tendenza da giovedì

Giovedì 11 : sereno o poco nuvoloso con moderato sviluppo di nuvolosità termoconvettiva pomeridiana sui rilievi. Venti : deboli o moderati da nord est. Moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio-sera sul settore centro-meridionale. Temperature : stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 12 : instabile con rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio. Venti : deboli variabili, in prevalenza da nord-est. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: in lieve calo.