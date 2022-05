Malore durante l'immersione, muore la direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze

Firenze, 16 maggio 2022 - Non ce l'ha fatta Sabina Magrini, 52 anni, romana ma residente da alcuni anni a Prato e direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze, madre di due figli. Si era sentita male durante un'immersione davanti agli Scogli Piatti di Livorno, era stata subito soccorsa e riportata a bordo dell'imbarcazione, da lì fino al moletto di Antignano e infine trasportata in elicottero all'ospedale Misericordia di Grosseto, per il trattamento in camera iperbarica.

Nella giornata di oggi si è invece diffusa la notizia della sua scomparsa. Fra i primi a darne notizia, il Complesso della Pilotta di Parma, che Magrini aveva diretto, ricordandola come "una donna di grande sensibilità, umanità e intelligenza".