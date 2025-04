Malavasi: «Destra dice no a indagine su Pfas nei dispositivi dei vigili del fuoco»

Arezzo, 2 aprile 2025 – "Da tempo vari studi confermano come nei dispositivi

di protezione individuale dei vigili del fuoco e in alcune schiume antincendio vi siano materiali composti da Pfas molto pericolosi per la salute. Ad Arezzo sono

deceduti recentemente tre vigili del fuoco a causa di un glioblastoma e si sospettano possibili nessi di causa effetto legati alla presenza di tali sostanze che andrebbero accertati. Non è un caso che il Ministro dell'Interno abbia stipulato una convenzione con l'Università di Bologna per effettuare uno studio a carattere medico statistico sull'impatto dei composti Pfas in Emilia Romagna.

Per questo, siamo rammaricati e sorpresi che l'esecutivo non abbia voluto prendere un impegno in Parlamento per estendere a tutto il territorio nazionale lo studio in modo da avere un'indagine più dettagliata. Evidentemente, all'esecutivo Meloni poco importa della salute e dei rischi che corrono cittadini e lavoratori,

soprattutto i più fragili Pur di dire no all'opposizione rifiutano di estendere un'indagine importante e così facendo non danno seguito agli impegni assunti proprio dal governo nella recente mozione sui Pfas approvata dalla Camera. Un comportamento inaccettabile e incomprensibile". Lo dice Ilenia Malavasi, deputata del Pd, commentano il no del governo al suo ordine del giorno al decreto recante in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco