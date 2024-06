Malattie infettive e globalizzazione. Il Dott. Danilo Tacconi apre il ciclo di conferenze dal titolo "Confartigianato Salute"

Arezzo, 27 giugno 2024 – La prevenzione è un pilastro essenziale per la longevità della nostra società, e gli incontri di sensibilizzazione rappresentano un mezzo potente per promuoverla. “Come Confartigianato riteniamo fondamentale svolgere questo ruolo all’interno della comunità in cui i nostri associati, imprenditori e persone, vivono.” precisa il Segretario provinciale di Confartigianato imprese Arezzo Alessandra Papini “Il primo appuntamento di questo ciclo è dedicato al tema delle malattie infettive con l’intervento del Dott Danilo Tacconi Direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive del San Donato.”

Gli incontri e le campagne di sensibilizzazione giocano un ruolo cruciale in questo contesto, offrendo l'opportunità di diffondere conoscenze e incoraggiare comportamenti preventivi. I temi affrontati saranno diversi e potranno interessare specifiche categorie o tutta la popolazione.

“Prevenire è meglio che curare: un vecchio adagio che si dimostra vero ancora oggi. - sottolinea Papini – Educare le persone informandole sui rischi, promuovere la consapevolezza e la conoscenza su specifiche malattie e i modi per prevenirle, coinvolgere la società tutta per la promozione della salute personale e familiare è un ruolo che Confartigianato vuole ritagliarsi nel prossimo futuro. Quando l’imprenditore sta bene, la sua famiglia sta bene e anche i suoi dipendenti sono in salute significa che lo è anche l’impresa di conseguenza anche l’economia nel suo complesso”

Come vediamo si tratta di una visione circolare Confartigianato imprese e Confartigianato persone unite nel progetto “Salute”

I quatto appuntamenti programmati per il 2024 sono i seguenti

Lunedì 1° Luglio 2024 alle ore 18.30 – Malattie Infettive e globalizzazione con il Dott. Danilo Tacconi (Direttore UOC Malattie Infettive Arezzo)

Lunedì 8 Luglio 2024 alle ore 18.30 – Prevenzione e diagnosi: focus sulla mammella con il Dott. Marco Scrocca (Direttore Sanitario ISA Sanità)

Lunedì 23 Settembre 2024 alle ore 18.30 – Nutrizione e medicina integrata con la Dott.ssa Lucrezia Tarquini (Farmacista) e la Dott.ssa Barbara Lapini (Dietista nutrizione e medicina integrata)

Lunedì 30 Settembre 2024 alle ore 18.30 – L’Acido Ialuronico MagicHA. La scienza per una vita migliore con il Prof. Dott. Giuseppe Petrigni (Specialista in allergologia, immunologia clinica e in malattie dell’apparato respiratorio)