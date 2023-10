Arezzo, 24 ottobre 2023 – Macchine asfaltatrici in azione nel comune di Castiglion Fiorentino.

Proprio in questi giorni è partito il primo lotto di lavori mentre “è in corso di contrazione un ultimo mutuo di 288 mila euro per garantire la manutenzione straordinaria di ulteriori strade del nostro territorio” spiega il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti.

In questa prima fase sono interessate le strade della frazione di Montecchio, zona degli impianti sportivi, via dei locchi, via delle Patalecchia, traversa di Manciano, via di San Quirico e quelle in località “Il Sorbino”.

Il lavoro straordinario dei lavori di manutenzione che impegna notevolmente l’amministrazione comunale alla luce dei rincari delle materie prime. “Diventano, infatti, sempre più complicato questi tipi di lavoro visto il boom dei costi energetici e dei valori delle materie prime. Si pensi che nel giro di un paio di anni il costo è più che raddoppiato. Questo scenario impegnerà l’amministrazione comunale ad investire sempre più risorse nella manutenzione di strade” conclude il vice sindaco Milighetti.