L’Università di Siena pubblica il bando per l’ammissione ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie

Arezzo, 10 agosto 2024 – Nuove opportunità per accedere alle professioni sanitarie. L’Università di Siena ha Pubblicato il bando di ammissione per i corsi di laurea per l’anno accademico 2024-2025. Sono 5 i corsi di laurea che interessano Siena, 3 sono attivati su Arezzo e 4 su Grosseto. La domanda di ammissione deve essere presentata dalle ore 9 del 5 agosto alle ore 12 del 26 agosto tramite la Segreteria on line (https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do).

I corsi di laurea attivati sulle aree di Siena, Arezzo e Grosseto sono: Fisioterapia (16 posti a Siena, 10 posti su Arezzo, e 10 posti su Grosseto), Infermieristica (100 posti su Siena, 55 su Arezzo e 55 su Grosseto), Logopedia (16 posti su Siena, e 6 posti su Grosseto), Tecniche di Laboratorio Biomedico (12 posti su Siena, 12 posti su Arezzo e 10 su Grosseto), Tecniche di Radioloia Medica, per Immagini e Radioterapia (12 posti su Siena e 15 posti su Grosseto).

Si rammenta che la prova si terrà il prossimo 5 settembre, alle ore 11, al Complesso didattico San Niccolò (via Roma, 56 – Siena). L’orario di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova, con l’indicazione dell’aula assegnata, sarà pubblicato entro il 2 settembre nella sezione del portale dell’Università di Siena: Corsi a numero programmato – Professioni sanitarie.

Entro il prossimo 31 agosto sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.

Il bando è consultabile a questa pagina:

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie