Ludoteca Peter Pan, bilancio dei primi 5 mesi di attività

Arezzo, 12 agosto 2023 – Lo scorso febbraio l’inaugurazione ed oggi, a distanza di qualche mese, l’amministrazione comunale tira un piccolo ma significativo bilancio dell’attività della Ludoteca Abilitativa Peter Pan.

A partire dal numero delle famiglie che si sono rivolte al servizio, 29, di cui 14 castiglionesi, 8 provenienti da Foiano della Chiana, 2 da Lucignano e 5 da Cortona.

Il servizio gratuito, su cui il comune di Castiglion Fiorentino e la Cooperativa Koinè hanno cercato di rispondere ai bisogni speciali dei bambini e delle loro famiglie, è stato aperto 2 giorni a settimana con orario pomeridiano ed 1 giorno a settimana con orario continuativo mattina/pomeriggio.

“Per lo più si è trattato di supporti linguistici, psico-motori e educativi, ma in alcuni casi, sono state fornite strategie alle famiglie e supporto alla genitorialità” fanno sapere gli operatori.

La Ludoteca Abilitativa si è connotata come servizio specialistico di raccordo tra i servizi educativi, dell’istruzione e quelli specialistici del servizio sanitario, ma soprattutto ha rappresentato un’opportunità facilmente fruibile dalle famiglie e a costo zero per situazioni di difficoltà, garantendo la valutazione da parte di un gruppo multidisciplinare con cinque professionisti esperti: Logopedista, Neuropsicomotricista, Psicomotricista, Psicologo e Psicoterapeuta Familiare, Educatore Professionale, Logopedista.

Agevolare le famiglie verso interventi educativi, neuro psicomotori e logopedici con accessi individuali è fondamentale, ma va anche sottolineato l’importante supporto genitoriale psicologico, mirato a favorire una migliore sintonizzazione da parte dei genitori riguardo ai bisogni reali del bambino.

“Si tratta di un progetto di grande utilità sia per il bambino che giocando impara ad avere fiducia nelle proprie capacità che per la famiglia con il supporto genitoriale psicologico, mirato a favorire una migliore sintonizzazione da parte dei genitori riguardo ai bisogni reali del bambino e visto la grande utilità di questo servizio stiamo lavorando per riproporlo anche nei prossimi mesi” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.